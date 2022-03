Seleção Hotel da Seleção Brasileira na Copa do Catar tem até praia artificial

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Localizado a poucos minutos do centro de treinamento, local será a casa do Brasil em Doha. (Foto: Reprodução)

Após meses de negociações e visitas a outras opções na região, a CBF bateu o martelo e anunciou a “casa” da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A delegação vai se hospedar no Westin Doha Hotel & Spa, um luxuoso cinco estrelas na região central de Doha, que vai oferecer conforto e privacidade para os jogadores.

A decisão foi praticamente sacramentada em dezembro, quando o técnico Tite e e o coordenador da seleção, Juninho Paulista, estiveram no país da Copa para decidir as últimas questões de logística. De acordo com o diretor de marketing, Gerrit Haertprich, a delegação brasileira terá uma ala exclusiva, com mais de 200 quartos – mais da metade dos 264 disponíveis no hotel.

“Essa foi uma das condições, isso foi discutido desde o início. A privacidade é uma questão chave. O andar será separado, os elevadores serão separados. As pessoas da equipe, como as arrumadores, terão uma credencial especial para entrar nessa área. A seleção poderá se sentir segura, relaxada, sem qualquer distúrbio, para poder realmente se concentrar para as partidas”, afirmou Haertprich.

Cada jogador terá seu próprio quarto, com 50 metros quadrados. Além de poder circular pela ala exclusiva, os atletas e membros da delegação também vão poder fazer refeições e atividades físicas sem se preocupar com o assédio dos demais hóspedes.

Entre as atrações, uma delas chama a atenção: uma piscina com ondas artificiais, que também será usada apenas pela delegação brasileira durante a estadia.

Além do hotel, a CBF também confirmou onde a seleção treinará durante a Copa do Catar: o Estádio Grand Hamad, usado pelo clube Al Arabi para mandar suas partidas, foi escolhido pela estrutura e também pela logística, já que fica a apenas quatro minutos do Westin Doha Hotel. Para escolher os locais de concentração e treinamento, a comissão técnica visitou 17 opções no país do Mundial.

“Nossa primeira visita ao Catar foi ainda em agosto de 2019. Desde então, nós temos avaliado as opções para encontrar aquela que melhor atendesse a nossa demanda. Fizemos mais três vistorias ‘in loco’ ao longo dos últimos anos. Temos a confiança de que nossas instalações estarão à altura da seleção”, disse Juninho Paulista ao site da CBF.

