Porto Alegre Hotel no Centro de Porto Alegre expõe desenhos inéditos do gaúcho Paulo Amaral

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Amaral também atua como coordenador de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura. (Foto: Nilton Santolin/Divulgação)

Ambiente expositivo já consagrado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (HPM) avança em seu segundo ano de atividades com a mostra “The Lincoln Park e Outros Lugares”, de 16 de agosto a 7 de setembro. São 20 desenhos inéditos do artista plástico Paulo Amaral, realizados durante recente viagem aos Estados Unidos.

A mostra – sua primeira individual em quase dois anos – tem abertura às 11h de sábado (16) e visitação de segunda a sexta (10h-18h). Endereço: Largo João Amorim de Albuquerque nº 72, próximo ao Theatro São Pedro.

Estão programados, ainda, dois encontros do projeto “Roda de Cultura”, com o artista recebendo o público para um bate-papo descontraído sobre sua obra e trajetória, em duas quartas-feiras – 27 de agosto e 3 de setembro, às 17h. Todos os eventos são gratuitos.

A série em destaque no Espaço HPM captura paisagens naturais pela riqueza expressiva do desenho de Paulo Amaral, com a predominância do figurativo e eventuais espaços ao semiabstrato, através do uso de lápis e carvão sobre papel ou tecido, em dimensões variadas.

“Ultimamente, meu trabalho tem sido marcado pelo predomínio do uso de tinta acrílica sobre tela, então eu quis fazer algo diferente e escolhi a técnica do carvão e do grafite sobre papel ou tecido, algo do qual gosto muito”, ressalta o autor. Sobre o contexto de inspiração, ele relata, habilidoso também nas palavras:

“Cheguei de manhã em Chicago e saí a flanar pelo Lincoln Park, em frente ao hotel. Imerso naquele universo verde, eu refletia sobre a frequente falta de abordagem da natureza em minha pintura, mais conhecida por cenários de grandes metrópoles e arranha-céus, que desta vez deixei de lado. E então me deliciei por alguns dias naquele vasto e belo parque, caminhando a esmo enquanto contemplava árvores em plena floração na Primavera, com troncos vigorosos e galhos secos pela ação insistente do vento. Fiz anotações e esboços no pequeno bloco de viagem que sempre levo comigo, mas que raramente uso, e me conduzi por um prazeroso retorno ao desenho e a um flerte com o grafismo, que são, em síntese, embriões da arte visual, embora muitos discordem”.

De volta ao ateliê, Paulo Amaral produziu em maiores dimensões alguns traços persistentes na memória e imaginação daqueles dias, como usualmente procede nas pinturas baseadas em lembranças de viagens, porém utilizando agora a técnica de carvão ou grafite sobre papel ou tecido:

“O resultado é mais solto que o apurado exercício pictórico que, por hábito ou necessidade, termina por me aprisionar em uma espécie de formalismo bloqueador da espontaneidade. Foi esse o start da exposição, que contém outros trabalhos na mesma técnica e sobre locais em que a natureza se impõe como motivo”.

Artista plástico e gestor cultural

O bageense Paulo Amaral, 75 anos, tem uma ampla trajetória na área cultural. Nascido em Bagé (RS), iniciou seus estudos em pintura ao final da adolescência, em 1967, durante intercâmbio na Califórnia (EUA). De volta ao Brasil, formou-se em Engenharia Civil (1974), carreira que exerceu em Porto Alegre ao longo de 30 anos, inclusive como presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).

Sua produção artística em modalidades diversas – desenho, pintura, gravura, serigrafia e escultura – é marcada por mais de 50 exposições individuais e 160 coletivas, muitas das quais no Exterior. Em paralelo, notabilizou-se como crítico, escritor, curador e gestor.

Dirigiu o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) em três períodos entre 1997 a 2018, a Direção Artística-cultural da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) de 2015 a 2018 e presidiu o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Conselho Consultivo de Patrimônio Museológico. Também foi membro da Comissão Avaliadora do Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Escritores Brasileiros no Exterior, vinculada à Biblioteca Nacional. Desde 2021, atua como coordenador de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura da capital gaúcha.

