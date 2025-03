Mundo Houthis prometem responder “escalada com escalada”; ataques dos EUA no Iêmen podem durar dias ou semanas

16 de março de 2025

Trump anunciou operação contra grupo rebelde do Iêmen, aliado do Irã. (Foto: The White House/Divulgação)

O gabinete político dos Houthis descreveu os ataques dos Estados Unidos contra o grupo como um “crime de guerra” e disse que as forças armadas do Iêmen estão “totalmente preparadas para responder à escalada com escalada”.

Uma autoridade dos EUA afirmou à Reuters, em condição de anonimato, que a operação militar do país no território pode durar dias e talvez semanas.

O ataque americano contra o grupo rebelde, que é aliado do Irã, começou no sábado (15), depois que Trump anunciou uma operação militar “decisiva e contundente”.

Conforme o jornal americano The Washington Post, navios de guerra e jatos dos Estados Unidos lançaram ataques em todo o Iêmen, mirando radares, locais de defesa aérea e pontos de lançamento de drones.

Pelo menos 31 pessoas morreram, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelos Houthis.

Justificativa

Os ataques ocorreram poucos dias após os Houthis anunciarem planos de retomar os ataques a navios israelenses que passavam pelos mares Vermelho e Arábico, pelo Estreito de Bab al-Mandab e pelo Golfo de Áden, encerrando um período de relativa calma iniciado em janeiro com o cessar-fogo em Gaza.

Os Houthis lançaram mais de 100 ataques contra navios a partir de novembro de 2023, dizendo que estavam em solidariedade aos palestinos pela guerra de Israel com o Hamas em Gaza.

Durante esse período, o grupo afundou dois navios, apreendeu outro e matou pelo menos quatro marinheiros em uma ofensiva que interrompeu o transporte marítimo global, forçando as empresas a redirecionarem suas rotas para viagens mais longas e caras pelo sul da África.

Em sua rede social, Trump disse que os Houthis “travaram uma campanha implacável de pirataria, violência e terrorismo contra a América e navios, aeronaves e drones americanos”.

“O ataque Houthi a embarcações americanas não será tolerado. Usaremos força letal esmagadora até atingirmos nosso objetivo”, escreveu. Se os ataques não pararem, “o inferno vai cair sobre vocês como nada que vocês já viram antes”.

Na publicação, o presidente americano ainda ameaçou o Irã e disse que o apoio do país aos Houthis “deve acabar imediatamente”. Ele disse que, se o Irã ameaçar os EUA ou as rotas de navegação pelo mundo, será responsabilizado. “E não seremos gentis sobre isso”, completou.

Os Houthis pertencem ao chamado “Eixo de Resistência”, uma rede de organizações simpáticas ao Irã e hostis ao Estado de Israel, que inclui o Hezbollah libanês, o Hamas e o regime sírio deposto de Bashar al Assad.

A organização surgiu em 1990 para combater o governo do então presidente Ali Abdullah Saleh. Liderados por Houssein al Houthi, os primeiros integrantes do grupo eram do norte do Iêmen e faziam parte de uma minoria muçulmana xiita do país, os zaiditas.

