Política Humberto Costa vai substituir Gleisi Hoffmann no comando do PT

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

A indicação de Humberto Costa será levada à executiva nacional do PT em uma reunião marcada para esta sexta (7). Foto: José Cruz/Agência Senado)

O senador Humberto Costa (PE) deve substituir Gleisi Hoffmann, que recentemente foi nomeada ministra da Secretaria de Relações Institucionais, na presidência do Partido dos Trabalhadores (PT). A decisão de indicar Humberto Costa para o cargo de presidente interino foi tomada pela Construindo um Novo Brasil (CNB), a corrente majoritária do partido, nessa quinta-feira (6). O mandato de Costa será provisório, com término previsto para 6 de julho, até que o PT realize as eleições internas para a escolha de seu novo líder.

Em julho, o PT realizará um processo eleitoral para definir quem assumirá a presidência do partido. O ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é o nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo. No entanto, dentro da CNB, há a expectativa de que Humberto Costa aproveite o seu período como presidente interino para se posicionar como uma opção viável nas eleições internas do partido.

A indicação de Humberto Costa será levada à executiva nacional do PT em uma reunião marcada para esta sexta-feira (7). A corrente Movimento PT, que é a segunda maior força interna do partido, deverá apoiar a escolha da CNB, o que garantirá a eleição de Costa como presidente interino. Contudo, para que a nomeação seja oficializada, o senador ainda precisará ser aprovado pelo diretório nacional do PT em um processo posterior.

Inicialmente, a CNB também considerava a indicação do líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE), para assumir temporariamente a presidência do partido, mas, após discussão interna, o grupo decidiu optar por Humberto Costa. A escolha reflete o desejo da corrente majoritária de manter um perfil mais alinhado com a estratégia e o estilo de liderança de Lula.

Com a nomeação de Gleisi Hoffmann para o cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais, ela é obrigada a deixar a presidência do PT, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Ética da Presidência e o próprio estatuto do partido. A saída de Gleisi do cargo abre espaço para a transição, e a escolha de Humberto Costa, com sua longa trajetória dentro do PT, surge como uma solução para garantir a continuidade da liderança do partido durante esse período de transição.

Embora Edinho Silva seja o nome preferido de Lula, ele ainda enfrenta resistência em setores do partido. Críticos apontam que ele não conseguiu eleger a sucessora em sua cidade natal, Araraquara, nas eleições do ano passado, o que gera dúvidas sobre sua capacidade de liderança em um momento em que o PT precisa se reforçar internamente.

Apesar disso, Edinho tem viajado pelo Brasil para se articular e fortalecer sua candidatura à presidência do PT. O ex-prefeito defende que o partido deve abandonar a polarização com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um discurso que não encontra apoio em Gleisi Hoffmann, que acredita que o embate com Bolsonaro é inevitável. (O Globo)

2025-03-06