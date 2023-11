O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade de saúde no último sábado (11), após sofrer um acidente doméstico na sua casa de campo.

O artista trincou uma das costelas, bateu o rosto e a cabeça e sofreu um sangramento interno. Filho do apresentador do programa “A Praça É Nossa”, do SBT, Marcelo de Nóbrega falou sobre o acidente com o pai. “Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo e bateu o rosto. O rosto dele estava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo. O próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor”, contou Marcelo.

A mulher de Carlos Alberto, Renata Domingues de Nóbrega, tranquilizou os fãs nas redes sociais afirmando que está “tudo sob controle”. Segundo ela, o marido pode receber alta nesta quinta (16).