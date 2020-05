A Hungria proibiu nesta terça-feira (19) a mudança de sexo no registro civil e o reconhecimento legal das pessoas transgênero, apesar dos protestos internacionais. A reforma legislativa do artigo 33, que define gênero como “sexo biológico baseado no nascimento e no genoma”, foi aprovada por 134 votos a favor, 56 contra e 4 abstenções, pelo Parlamento.