Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Palestrantes vão discutir sobre o papel da tecnologia na indústria da Engenharia e da Construção Civil. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Sequestro de carbono e formas da agricultura brasileira contribuir para a sustentabilidade global serão alguns dos assuntos abordados pelo cientista paquistanês radicado nos Estados Unidos Rattan Lal na manhã do dia 10 de agosto, durante a 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. A Soea é o maior evento nacional da área tecnológica e será realizada de 8 a 11 de agosto, em Gramado (RS), com o tema “a importância da engenharia na soberania nacional”.

Vencedor do Prêmio Nobel da Paz e do Prêmio Mundial da Alimentação, Lal reconhece a agricultura do Brasil como uma história de sucesso. No mesmo dia, quem também se apresenta é o comunicador Marcelo Tas, que tratará sobre criatividade na era digital sob o ponto de vista da inovação. Outro destaque da programação é o cientista Carlos Nobre, referência mundial em matéria de mudanças climáticas. Nesta edição, Nobre vai falar sobre as causas e as consequências dos eventos climáticos que vivenciamos atualmente.

Inteligência Artificial e metaverso

A Inteligência Artificial e o metaverso estão na ordem do dia entre as quase 120 palestras do evento. Na tarde do dia 11 de agosto, três debates quase simultâneos envolverão os temas. O professor da Universidade de Brasília Abdala Carim Nabut Neto vai discutir sobre a IA na indústria da Engenharia e da Construção Civil, enquanto um painel com quatro palestrantes apresentarão essa tecnologia como ferramenta nos procedimentos fiscalizatórios.

Além de ser assunto no Fórum Jovem, o metaverso também estará no centro das discussões do primeiro dia da Semana, quando a engenharia por trás da plataforma e as possibilidades de desenvolvimento de soluções serão explicadas pelo engenheiro de design de produto Lucas Cordeiro dos Santos, que é desenhista industrial e já realizou trabalhos para os estúdios da Universal, para a Nintendo e para a Ford.

Equidade

Poucos dias após a sanção da lei brasileira que assegura a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenhem a mesma função, a Soea anunciou a nova edição com dois espaços que promovem a equidade de gênero nas profissões abarcadas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua. O primeiro deles, o Painel Mulher, ocorrerá na tarde do dia 9 de agosto e será moderado pela engenheira civil Poliana Krüger, conselheira regional do Crea-SP e coordenadora do Comitê Gestor do Programa Mulher da entidade. A parte internacional do Painel Mulher será coordenada pela engenheira mecânica Michele Costa, conselheira federal. Já a Arena Mulher vai acontecer na tarde do dia 10 e contará com cinco debatedoras.

Programação variada

Em 2023, a programação da 78ª Soea será focada em variedade e inovação. Na tarde do dia 9, enquanto um auditório debate Modelagem da Informação da Construção, outro tratará de engenharia de explosivos, com o “Manezinho da Implosão”, referência nacional na área. Parceiro do evento, o Sebrae promoverá uma batalha de startups na tarde do dia 10. Blockchain estará presente em alguns debates do dia 11, bem como os dez anos da Lei Kiss. Também serão abordadas as cooperativas como ferramentas para o desenvolvimento de pequenos produtores rurais, evolução tecnológica, poder público e aspectos éticos e sociais envolvidos na transição energética.

