Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Instituto estuda formas de fazer a pesquisa a distância. Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) decidiu adiar o Censo Demográfico para 2021 e suspender a coleta domiciliar presencial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). A decisão foi tomada levando em consideração o quadro de emergência em saúde pública causado pelo novo coronavírus e as orientações do Ministério da Saúde.

Censo Demográfico

A decisão leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional.

Considera, do mesmo modo, a impossibilidade de realização, em tempo hábil, de toda a cadeia de treinamentos para a operação censitária, cuja primeira etapa se iniciaria em abril de 2020, de forma centralizada, e posteriormente replicada em polos regionais e locais até o mês de julho.

Para a realização da operação censitária em 2021, o IBGE estabeleceu formalmente com o Ministério da Saúde o compromisso de realocar o orçamento do Censo 2020 em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus, mantidas por aquele Ministério. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante com vistas a assegurar a realização do Censo pelo IBGE.

De modo a contemplar a data de referência dos últimos Censos realizados no Brasil, o próximo Censo Demográfico terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

O processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores está suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias.

PNAD Contínua

O IBGE diz que estuda alternativas para que a pesquisa possa ser feita sem a realização de visitas domiciliares. O órgão destacou, no entanto, que os padrões de qualidades serão mantidos. “Toda e qualquer opção ou possibilidade será antes testada e validada para assegurar os padrões de qualidade e excelência do corpo técnico do IBGE, buscando preservar a série histórica dos dados”, apontou em nota.

De acordo com o IBGE, a PNAD Contínua acompanha as flutuações trimestrais e a evolução, no curto, médio e longo prazos, da força de trabalho, e outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país.

Para chegar aos dados, o IBGE produz indicadores trimestrais sobre a força de trabalho e indicadores anuais sobre temas suplementares permanentes, entre eles, trabalho e outras formas de trabalho, como cuidados de pessoas e afazeres domésticos, tecnologia da informação e da comunicação.

A pesquisa começou, experimentalmente, em outubro de 2011 e, a partir de janeiro de 2012, se tornou definitiva em todo o País.

Trimestral

Nos primeiros números sobre o desemprego em 2020, divulgados pelo IBGE no dia 28 de fevereiro, a taxa de desocupação no trimestre móvel encerrado em janeiro ficou em 11,2%, o que significa 0,4 ponto percentual menor do que a registrada no trimestre anterior, encerrado em outubro. Naquele momento 11,6% da população economicamente ativa estava sem trabalho.

Censo

O IBGE informou ainda que em breve, anunciará o novo cronograma do Censo Demográfico.

