Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu 0,24% nessa segunda. (Foto: Reprodução)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu 0,24% nessa segunda-feira (15), aos 113.031,98 pontos e volume negociado de R$ 33,3 bilhões. O pregão foi marcado por volatilidade, no mercado doméstico e no exterior, com notícias mais pessimistas vindas da China.

Os dados de atividade do gigante asiático vieram abaixo do esperado, aumentando a percepção de risco global e pressionando o preço das commodities – o que acabou afetando as empresas brasileiras do setor.

No lado positivo, as varejistas ajudaram a sustentar a leve alta na Bolsa brasileira. “A deflação no Brasil e uma inflação menor que o esperado nos EUA seguem animando os mercados, e no cenário doméstico o possível fim do ciclo de alta de juros por parte do Copom segue fazendo preço na Bolsa. Seguindo o movimento de ‘inversão’ da curva de juros, as principais altas no mercado são as empresas do varejo”, destaca Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil Investimentos.

Em Nova York, o S&P 500 e o Dow Jones fecharam com altas de 0,40% e 0,45%, respectivamente. Nasdaq terminou o dia subindo 0,62%.

Os três papéis que mais valorizaram no dia foram Americanas (AMER3), Via (VIIA3), e Méliuz (CASH3).

Confira o que influenciou o desempenho dos ativos:

Americanas

Com os juros futuros em queda, o setor varejista foi beneficiado pela entrada de fluxo de capital estrangeiro na Bolsa nessa segunda, o que deu suporte aos ativos domésticos.

Liderando as altas do dia na B3, as ações da Americanas saltaram 18,29%, cotadas a R$ 15,33. A AMER3 sobe 9,05% no mês. No ano, a queda é de 50,36%.

Via

Acompanhando os pares do setor, as ações da Via subiram 14,47%, cotadas a R$ 3,64. A VIIA3 sobe 51,67% no mês. No ano, tem queda de 30,67%.

Méliuz

As ações da Méliuz também subiram, com alta de 14,18% e valor de R$ 1,53. A companhia divulga após o fechamento seus resultados do segundo semestre de 2022, no último dia desta temporada de balanços.

A CASH3 tem alta de 45,71% no mês. No ano, cai 52,78%.

Dólar

O dólar fechou em alta nessa segunda-feira (15), enquanto investidores avaliam dados mais fracos que os esperados vindos da economia da China.

A moeda norte-americana subiu 0,38%, vendida a R$ 5,0916.

Na última sexta (12), o dólar fechou em queda de 1,64%, a R$ 5,0725 – menor patamar de fechamento desde 15 de junho deste ano (R$ 5,0265). Com o resultado mais recente, passou a acumular recuo de 1,60% no mês. No ano, tem desvalorização de 8,67% frente ao real.

