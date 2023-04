Economia Ibovespa dispara mais de 4% e sobe aos 106 mil pontos, com inflação abaixo do esperado

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

A perspectiva de que o Banco Central deve cortar a Selic antes do esperado também ajudou o dólar a fechar em forte queda, de volta aos R$ 5

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, disparou mais de 4% nesta terça-feira (11), à medida que investidores repercutiam o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) abaixo do esperado pelo mercado. Segundo analistas, os números reduziram a pressão na curva de juros, animando o mercado com a perspectiva de que uma queda de juros possa estar mais próxima.

Ao final do pregão, o Ibovespa avançou 4,29%, aos 106.213 pontos. Na máxima do dia, o índice chegou a 106.455 pontos.

Na véspera, o índice teve alta de 1,02%, aos 101.846 pontos. Com o resultado de hoje, o Ibovespa passou a acumular alta de 4,25% no mês. No ano, no entanto, ainda acumula perdas de 3,21% no ano.

Dólar

Sob o mesmo efeito da inflação abaixo do esperado e da perspectiva de que o Banco Central deve cortar a Selic antes do esperado, o dólar fechou em forte queda, de volta aos R$ 5.

Impactos

O destaque da agenda desta terça-feira é interno, com o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O indicador subiu 0,71% em março, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa de mercado era de alta de 0,77%.

Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,65% na janela de 12 meses. É o menor valor para 12 meses desde janeiro de 2021.

O grande destaque no mês foi aumento da gasolina, que subiu 8,33% e teve impacto individual de 0,39 ponto percentual no índice. Trata-se de um efeito da reoneração dos combustíveis, determinada pelo governo federal no fim de fevereiro.

