Brasil Ibovespa em baixa pela segunda vez seguida; dólar encerra o dia abaixo dos R$ 5

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Principal índice da B3 fechou em baixa de 0,26% e o dólar, encerrou cotado a R$ 4,97 Foto: Divulgação/Agência Brasil Principal índice da B3 fechou em baixa de 0,26% e o dólar, encerrou cotado a R$ 4,97. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

O principal índice da Bolsa de Valores (B3) fechou em baixa nesta terça-feira (23) de 0,26%, aos 109.929 pontos, pelo segundo dia consecutivo. Já o dólar, fechou o dia cotado a R$ 4,9724.

O Ibovespa, conforme apontam analistas, o pregão foi pressionado pelo impasse sobre as negociações da ampliação do teto da dívida nos Estados Unidos.

Os principais índices americanos também fecharam em queda, em Nova York.

Houve redução de 0,69% do Dow Jones, de 1,12% do S&P 500 e 1,26% da Nasdaq, que concentra as empresas de tecnologia.

No Brasil, a expectativa concentra-se na aprovação do marco fiscal na Câmara.

Na B3, o destaque positivo foi para as ações da Petrobras (PETR4, subindo 2,46% e PETR3, 2,08%), embaladas pela valorização do petróleo no exterior.

O Banco do Brasil também registrou alta expressiva, de 2,35%.

As maiores quedas ficaram com Marfrig (MRFG3, -5,18%), CVC (CVCB3, -5% ) e BRF (BRFS3, -4,91%).

O resultado do Ibovespa também foi afetado pelo segundo dia de queda das ações da Vale (-2,26%).

O dólar, apesar da alta de 0,11% registrada no final do dia, manteve-se abaixo dos R$ 5, cotado a R$ 4,9724.

