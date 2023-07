Economia Ibovespa encerra a sessão com leve alta; dólar fecha em R$ 4,80

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Resultado deu continuidade à uma semana com pouca movimentação na Bolsa brasileira Foto: Agência Brasil Resultado deu continuidade à uma semana com pouca movimentação na Bolsa brasileira. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Ibovespa encerrou a sessão em leve alta de 0,45% nesta quinta-feira (20). O principal índice da Bolsa Brasileira fechou aos 118.082 pontos, dando continuidade à uma semana com pouca movimentação.

Conforme especialistas, o mercado financeiro está aguardando a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) para o juros dos Estados Unidos, marcada para a próxima semana.

No cenário internacional, o número de novos pedidos de seguro desemprego para a semana encerrada no dia 15 de julho nos EUA foi de 228 mil, recuando 9 mil frente a semana imediatamente anterior e abaixo do consenso, que era de 242 mil solicitações.

“A gente observou que os dados de pedidos de seguro de desemprego vieram abaixo do que foi visto na semana anterior e também abaixo do esperado, sinalizando uma economia americana com o mercado de trabalho pujante. Isso pode contribuir para uma maior expectativa no mercado de alta de juros pelo Federal Reserve”, comenta Paloma Brum, analista da Toro Investimento.

Os treasuries yields para dez anos, com isso, subiram 10,6 pontos-base, para 3,848%, e os para dois anos, 7,7 pontos, a 4,832%.

A alta dos juros pressionou o Nasdaq, que recuou 2,05%, também em meio aos resultados da Netflix (NFLX34), que fechou em queda de 8,41%, e com o anúncio de que a Tesla (TSLA34) irá desacelerar sua produção de veículos no futuro.

O Ibovespa, apesar do cenário externo, teve ajuda das petroleiras e dos bancos locais para avançar. As ordinárias da Petrobras (PETR3) e da 3R Petroleum (RRRP3) subiram, respectivamente, 0,77% e 0,82%.

Já o dólar fechou em alta de 0,36% frente ao real, a R$ 4,802 na compra e a R$ 4,803 na venda. Com a alta dos treasuries, a divisa ganhou força mundialmente, com o DXY, que a compara frente a outras moedas de países desenvolvidos, subindo 0,55%.

