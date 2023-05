Economia Ibovespa fecha em alta; dólar recua e fecha abaixo de R$ 5

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Principal índice da bolsa encerrou o dia em alta de 1% e o dólar fechou em queda de 0,49% ante o real. Foto: Agência Brasil

Apesar das preocupações com a economia de China e Estados Unidos, o Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira (9) puxado pelas ações da Petrobras (PETR3;PETR4). O principal índice da Bolsa encerrou o dia em alta de 1% (pós ajuste), aos 107.106 pontos. O dólar fechou em queda de 0,49% ante o real, negociado a R$ 4,9870.

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) subiam 0,8% após começar o dia em queda. As preferenciais subiam 0,5%. Bancos também impulsionavam o Ibovespa, com Itaú (ITUB4) subindo 1,1%, Bradesco (BBDC4) avançando 1,7% e Banco do Brasil valorizando 0,6%.

O radar dos investidores aponta para a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetéria do Banco Central). O documento praticamente descarta a possibilidade de nova alta na Selic.

No oriente, na China, dados da balança comercial de abril causam temor sobre a recuperação econômica. As importações caíram 7,9%, enquanto a expectativa era de alta de 0,5%. Já as exportações aumentaram 8,5%, superando a previsão de avanço de 6%. O superávit alcançou US$ 90,2 bilhões, maior que a projeção de US$ 66,9 bilhões.

Nos Estados Unidos, um documento do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) advertiu sobre a menor demanda por crédito em bancos desde 2009 e as primeiras pistas de uma crise. Assim, o medo de recessão retornou ao foco dos investidores. Ainda nos EUA, a dúvida sobre o teto da dívida eleva as preocupações. O presidente do país, Joe Biden, se encontra com líderes do Congresso nesta terça.

