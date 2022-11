Economia Ibovespa fecha em forte queda, com PEC da Transição e novo nome da Fazenda no radar

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O dólar fechou em alta nesta quarta. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,3806, um avanço de 1,53% Foto: EBC/Divulgação O dólar fechou em alta nesta quarta. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,3806, um avanço de 1,53%. (Foto: EBC/Divulgação) Foto: EBC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta quarta-feira (16), diante da expectativa de investidores sobre os gastos fora do teto que serão incluídos na PEC da Transição e sobre quem será o ministro da Fazenda do governo Lula. Predominam ainda preocupações sobre a economia global.

O Ibovespa caiu 2,58%, a 110.243 pontos.

Na segunda-feira, o Ibovespa subiu 0,81%, a 113.161 pontos. Com o resultado de hoje, o índice acumula queda de 4,99% no mês. No ano, no entanto, ainda sobe 5,17%.

Dólar

O dólar fechou em alta nesta quarta. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,3806, um avanço de 1,53%. Na máxima do dia, encostou nos R$ 5,40, a R$ 5,3979.

Com o resultado, a moeda acumula alta de 4,17% frente ao real no mês. No ano, apresenta queda de 3,48%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia