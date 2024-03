Brasil Ibovespa recua e fecha no menor nível do ano; dólar cai

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A bolsa brasileira fechou com um recuo de 0,75%, aos 126.124 pontos. Foto: Divulgação A bolsa brasileira fechou com um recuo de 0,75%, aos 126.124 pontos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou em queda nesta segunda-feira (11). O movimento acompanhou um maior pessimismo vindo do exterior e acontece na esteira da menor demanda de minério de ferro por parte da China.

A bolsa brasileira fechou com um recuo de 0,75%, aos 126.124 pontos, no menor patamar do ano até agora. Diante da menor demanda da China por minério de ferro e da queda dos preços da commodity no exterior, as ações da Vale recuaram mais de 3% e figuraram entre as maiores baixas da sessão.

Já as ações da Petrobras, que também têm participação relevante no índice, inverteram o sinal positivo do início do dia e recuaram mais de 1%.

Com o resultado, acumulou:

queda de 0,75% na semana;

recuo de 2,24% no mês;

e baixa de 6,01% no ano.

Na sexta, o índice teve queda de 0,99%, aos 127.071 pontos.

Investidores ainda repercutiram o pagamento de dividendos abaixo do esperado pela Petrobras. O presidente Lula e o presidente da estatal, Jean Paul Prates, se reuniram para debater o tema.

O mercado também segue em compasso de espera pela divulgação de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos nesta terça (12), em busca de novas sinalizações sobre os juros nos dois países.

O dólar também encerrou a sessão desta segunda-feira em baixa, recuando 0,06%, cotado a R$ 4,9784.

Com o resultado, acumulou:

queda de 0,06% na semana;

ganho de 0,12% no mês;

e avanço de 2,59% no ano.

Na última sexta-feira (8), a moeda norte-americana teve alta de 0,97%, cotado a R$ 4,9816.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ibovespa-recua-e-fecha-no-menor-nivel-do-ano-dolar-cai/

Ibovespa recua e fecha no menor nível do ano; dólar cai

2024-03-11