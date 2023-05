Esporte Ida de Neymar à Mônaco para a Fórmula 1 foi vista como uma provocação ao PSG

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Tudo isso ocorre em meio a indefinição do futuro do brasileiro na equipe. Foto: Reprodução

No sábado (27), quando o PSG empatou com o Strasbourg por 1 a 1 e venceu a Ligue 1, os jogadores festejaram em campo e no vestiário o título. Mas uma ausência foi sentida: a de Neymar, que não joga desde fevereiro por conta de uma lesão no tornozelo direito, e não viajou para ver o jogo como outros companheiros lesionados. Ao invés disso, o craque foi para Mônaco acompanhar a Fórmula 1, e o ato foi visto como uma “provocação” ao time, de acordo com o jornal francês L’Èquipe.

Depois da partida, o técnico do PSG, Christopher Gaultier, foi perguntado sobre a ausência de Neymar. Ele respondeu que o jogador teria “problemas para se deslocar” e por isso não conseguiu ir até o estádio. Nas redes sociais, no entanto, o brasileiro registrou momentos do final de semana jogando pôquer e assistindo à Fórmula 1 em Mônaco – localizada a 950 quilômetros de distância de Paris, 500 quilômetros mais longe do que Strasburgo, onde aconteceu o jogo do PSG –, e a atitude não foi bem vista pelo clube.

Tudo isso ocorre em meio a indefinição do futuro do brasileiro na equipe. Na última janela de transferências, em julho do ano passado, os rumores de que Neymar deixaria o PSG ganharam força durante todo o verão europeu, mas no final o craque optou por permanecer na equipe, se apresentando antes mesmo do final das férias dos jogadores. Na época, o brasileiro ativou a cláusula automática de renovação e estendeu o vínculo com o clube francês até 2027.

Filho

Neymar e Bruna Biancardi vão revelar o sexo do primeiro filho em um chá revelação em um resort de luxo em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. O jogador do PSG teria reservado o local, perto de sua mansão, para os convidados ficaram hospedados.

Segundo a página Condomínio da Mfifi, no Instagram, a revelação do sexo do bebê será no dia 24 de junho. Neymar, que fará ainda um torneio de pôquer no mesmo fim de semana contratou serviço de transfer dos aeroportos do Rio de Janeiro para levar os convidados à Mangaratiba e à tradicional jogatina.

O Portogallo, resort escolhido por Neymar e o mais famoso da região, não tem vagas para o final de semana escolhido pelo jogador e Bruna para o chá. As diárias ali começam em R$ 1,4 mil.

2023-05-29