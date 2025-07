Rio Grande do Sul Identificada criança que morreu ao cair no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

11 de julho de 2025

O corpo da menina foi localizado por equipes de resgate por volta das 23h de quinta-feira (10). Foto: Reprodução

Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, natural de Curitiba (PR), morreu após despencar de um penhasco de aproximadamente 70 metros no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (10), durante uma visita com os pais ao mirante localizado dentro do Parque Nacional da Serra Geral.

O corpo da menina foi localizado por equipes de resgate por volta das 23h, quase dez horas depois da queda. Segundo informações da prefeitura e de testemunhas, Bianca estava com os pais quando se afastou rapidamente do grupo. O pai ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu impedir que ela se aproximasse demais da borda.

Bianca tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e da Síndrome de Smith-Magenis (SMS), uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento neurocomportamental. A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr.

A área onde o acidente ocorreu não conta com barreiras físicas, placas de advertência ou outros mecanismos de segurança para os visitantes. A falta de estrutura tem sido motivo de críticas, especialmente diante do fluxo crescente de turistas e do risco potencial que o local representa.

Em nota, a administração do parque informou que está colaborando com as autoridades e que o acesso ao Cânion Fortaleza permanecerá interditado nesta sexta-feira (11). O Parque Nacional da Serra Geral, onde o cânion está localizado, fica a cerca de 23 quilômetros do centro de Cambará do Sul.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou nas redes sociais. “Deixo aqui minha solidariedade à família diante dessa dor imensurável. Também reconheço o trabalho das equipes de resgate que atuaram até tarde da noite”, declarou.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os detalhes do caso. A investigação busca esclarecer de que forma Bianca se aproximou da borda e se havia sinalização ou estrutura mínima para prevenir acidentes no local.

A morte de Bianca reacende o debate sobre a segurança em áreas naturais de grande visitação no país. Embora o turismo em parques e cânions esteja em crescimento, a infraestrutura nem sempre acompanha a demanda ou oferece condições mínimas para a proteção dos visitantes.

Identificada criança que morreu ao cair no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

2025-07-11