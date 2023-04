Futebol Ídolo da França defende Messi e diz que vaias no PSG “são vergonha”

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

O argentino virou o principal alvo de críticas da torcida por ter sua situação contratual indefinida Foto: Divulgação/PSG O argentino virou o principal alvo de críticas da torcida por ter sua situação contratual indefinida. (Foto: Divulgação/PSG) Foto: Divulgação/PSG

Ex-atacante campeão do mundo pela França em 1998, Thierry Henry saiu em defesa de Lionel Messi após o argentino ser vaiado em mais uma derrota do PSG na temporada. O agora comentarista da Prime Video Sport France rotulou o ato dos torcedores do clube francês como vergonhoso e afirmou que o melhor para o atual melhor jogador do mundo é voltar ao Barcelona.

“É vergonhoso escutar as vaias do Parque (dos Príncipes). Não se pode vaiar um dos melhores jogadores da equipe com 13 gols e 13 assistências. Não é informação, é um desejo, Messi tem que voltar ao Barcelona por amor ao futebol e porque ele sabe que não foi como deveria. As lágrimas de sua despedida me mostram isso”, apontou.

O atacante argentino Lionel Messi foi vaiado assim que seu nome apareceu no telão do estádio, antes mesmo da partida começar. O gesto foi uma repetição do que aconteceu no jogo contra o Rennes — primeira partida pós eliminação para o Bayern de Munique na Champions League.

O argentino virou o principal alvo de críticas da torcida por ter sua situação contratual indefinida. A ausência de Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, e o fato de Mbappé ser querido por grande parte dos torcedores também contribuiu para o aumento da pressão sob Messi.

Com a derrota para o Lyon, o PSG, líder do campeonato francês ficou com 66 pontos e viu seus rivais Lens e Olympique diminuírem a vantagem para seis pontos. Ainda restam nove rodadas no Campeonato Francês, ou seja, 27 pontos em disputa.

O atacante, campeão do mundo com a Argentina na Copa de 2022, foi alvo de duras críticas por parte de dois dos principais jornais da França, “L’Equipe” e “Le Parisien”.

“Lionel Messi apagado” definiu o “L’Equipe”: “Totalmente indefeso, Lionel Messi não conseguiu evitar a derrota do PSG frente ao Olympique de Lyon e a um Bradley Barcola (autor do gol da vitória dos visitantes) em grande forma, neste domingo na Ligue 1”, concluiu o periódico.

“Messi, a magia voa”, escreveu o “Le Parisien”: “Realizado na Argentina, o heptacampeão da Bola de Ouro começa a fazer tremer o público no Parc des Princes”, pontuou o jornal, se referindo às vaias sofridas pelo astro argentino.

Lionel Messi vive um momento de indefinição em relação ao seu futuro. O contrato do craque de 35 anos com o francês PSG expira ao fim da atual temporada e é desejo do clube que o argentino permaneça. Contudo, o próprio Lionel Messi já foi procurado pelo seu antigo clube, o Barcelona, e por equipes da MLS, liga dos Estados Unidos.

