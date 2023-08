Rio Grande do Sul Idoso morre e duas pessoas ficam feridas em colisão na Estrada do Mar, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os veículos envolvidos são Honda HRV, com placas de Passo Fundo e um Renault Oroch de Bento Gonçalves Foto: Divulgação CRBM Foto: Divulgação CRBM

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta terça-feira (08), por volta das 11h, um acidente de trânsito resultou em uma pessoa morta e duas feridas, na RS-389, a Estrada do Mar, no quilômetro 55 em Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho.

Os veículos envolvidos são Honda HRV, com placas de Passo Fundo e um Renault Oroch de Bento Gonçalves. Segundo o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar), o condutor do Honda, estava sozinho no automóvel que invadiu a pista contrária. O homem de 60 anos, foi levado para o pronto o atendimento de Arroio do Sal, mas não resistiu. A suspeita é que ele possa ter tido um mal súbito.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar e os Bombeiros Voluntários de Arroio do Sal, atuaram no resgate das vítimas e encaminharam o casal que estava no Renault Orochi para Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Os nomes não foram informados.

Policiais do Grupo Rodoviário de Torres atuaram na ocorrência e orientaram o trânsito até retirada do veículo e liberação total da Estrada do Mar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/idoso-morre-e-duas-pessoas-ficam-feridas-em-colisao-na-estrada-do-mar-no-litoral-norte-gaucho/

Idoso morre e duas pessoas ficam feridas em colisão na Estrada do Mar, no Litoral Norte gaúcho

2023-08-08