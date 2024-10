Porto Alegre Idosos gaúchos em situação de vulnerabilidade agravada pelas enchentes recebem itens essenciais

Artigos incluem móveis, fogão e máquina de lavar. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), o governo gaúcho realizou nessa terça-feira (8) a primeira entrega de itens essenciais para idosos em situação de vulnerabilidade social agravada pelas cheias deste ano. A primeira etapa deve contemplar mais de 300 pessoas, em 13 cidades: Arroio do Meio, Canoas, Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul, Estrela, Marques de Souza, Muçum, Relvado, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Travesseiro e Triunfo.

Denominado “Cuidar Tchê 60+”, o programa é operacionalizado pela Central Única das Favelas (Cufa), em colaboração com o governo do Rio Grande do Sul. O critério adotado pela Sedes foi o de atender primeiramente aos municípios com a maior proporção de pessoas idosas em condição de extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único e com renda familiar per capita de até R$ 109.

Após serem identificados por meio do Cadastro Único, os beneficiários foram localizados pela equipe da Cufa. Para ser contemplada, cada pessoa idosa teve de atender a requisitos como: ter a partir de 60 anos, ter sido atingido pelas enchentes, residir em municípios com decreto de calamidade e estar no Cadastro Único com renda per capita de até R$ 109. Os kits são personalizáveis: o idoso pode escolher artigos que somem até R$ 3 mil, em quatro categorias:

– Cozinha (fogão, refrigerador, mesa, cadeiras, filtro de água, jogos de panela, pratos, copos e talheres).

– Dormitório (jogos de lençol, cobertores, travesseiros, colchões, camas e toalhas).

– Mobilidade (cadeira de rodas, muleta e andador, ao passo que máquina de lavar e televisão fazem parte dos eletroeletrônicos).

– Eletroeletrônicos (serão investidos R$ 6 milhões, oriundos do Fundo Estadual da Pessoa Idosa).

Mochilas para estudantes

Também nessa terça-feria, o governo gaúcho entregou à Secretaria da Educação de Porto Alegre um lote de mil mochilas para estudantes de escolas da rede municipal atingidas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Cada unidade contém caderno, caixa de lápis de cor, “canetinha” hidrográfica, estojo, régua e garrafa para água.

A entrega contou com o apoio logístico de voluntários do grupo Beyond, dedicado a ações de atenuação dos efeitos da catástrofe climática. Seus integrantes arrecadaram cerca de R$ 4 milhões em produtos escolares doados por indústrias de todo País, mais R$ 740 mil em dinheiro. O total é de pelo menos 510 mil itens até agora.

(Marcello Campos)

