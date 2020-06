Rio Grande do Sul Idosos são transferidos para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, devido a surto de coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Surto foi detectado em instituição particular de longa permanência para idosos no bairro Três Marias, em Esteio Foto: Agência Brasil Surto foi detectado em instituição particular de longa permanência para idosos no bairro Três Marias, em Esteio. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A prefeitura de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, transferiu dez residentes em uma instituição particular de longa permanência para idosos para o centro de cuidados contra o coronavírus montado no alojamento do Parque de Exposições Assis Brasil.

A medida foi tomada após a autuação e interdição parcial da instituição, localizada no bairro Três Marias, devido a um surto de coronavírus. A transferência ocorreu na sexta-feira (19). Foram confirmados quatro óbitos por Covid-19 entre os moradores da instituição. Outros nove idosos do lar geriátrico estão internados no Hospital São Camilo, sendo que sete têm diagnóstico de coronavírus confirmado.

Os dez idosos transferidos para o Parque Assis Brasil não estão infectados pela doença. Eles foram testados e tiveram resultado negativo para a Covid-19. Os idosos devem permanecer 14 dias no centro de cuidados. Eles ficarão isolados e se comunicarão com as famílias por videochamadas, que serão organizadas pela equipe de cuidadores.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul