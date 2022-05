Rio Grande do Sul IFRS oferece mais de 1.400 vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos em 10 campi no RS

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Inscrições poderão ser feitas de 9 a 22 de maio. Foto: Yuri Machado/Divulgação Inscrições poderão ser feitas de 9 a 22 de maio. (Foto: Yuri Machado/Divulgação) Foto: Yuri Machado/Divulgação

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu processo seletivo para ingresso de alunos no segundo semestre de 2022. Os editais podem ser acessados no site ingresso.ifrs.edu.br e informam os detalhes da seleção, a lista de cursos e vagas, o cronograma e outros detalhes.

São ofertadas mais de 1.400 vagas em cursos técnicos e superiores presenciais, em 10 campi do IFRS. São eles: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Erechim, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Viamão e Vacaria. Todos os cursos do IFRS são gratuitos.

Confira a lista de cursos e o cronograma disponível no site ingresso.ifrs.edu.br.

Sobre as inscrições

Para se inscrever, é preciso ter CPF próprio e cadastro no site Gov.br (saiba mais sobre como fazer o CPF e como criar conta no site Gov.br). As inscrições serão realizadas no período de 09 a 22 de maio de 2022 no sistema eletrônico (o link será publicado no site https://ingresso.ifrs.edu.br/2022-2/) e mesmo os candidatos que tiveram a isenção da taxa aceita precisarão realizar a inscrição. O início das aulas ocorrerá no segundo semestre de 2022.

Os cursos do IFRS são gratuitos, mas para concorrer será cobrada uma taxa. Para quem se inscrever à seleção para participar do processo seletivo: para cursos técnicos, a taxa será R$ 20,00 (ingresso via Sorteio ou sorteio/Enem) ou R$ 40,00 (ingresso via prova/Enem); para cursos superiores de graduação será R$ 60,00 (ingresso por prova/Enem) ou R$ 20,00 (ingresso por nota do Enem). Não há cobrança de taxa de inscrição para cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Confira abaixo informações sobre a forma de seleção e outros detalhes sobre este Processo Seletivo.

Como será a seleção de estudantes

Cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (que possibilitam a formação de Ensino Médio e técnica profissional ao mesmo tempo e são voltados exclusivamente para estudantes com 18 anos ou mais) – a seleção para todas as vagas será por palestra e entrevista com os inscritos.

Cursos técnicos concomitantes ao Ensino Médio (dão a formação técnica profissional para os alunos que estão cursando o Ensino Médio em outra instituição de ensino) – a seleção será por sorteio público entre os candidatos inscritos.

Cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (permitem a formação técnica para quem já tem o Ensino Médio completo) – a seleção será realizada por classificação a partir da nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) para metade das vagas. Os candidatos poderão utilizar o resultado obtido no Enem das edições de 2016 até a atual. A outra metade das vagas será ocupada a partir da participação em um prova presencial ou por sorteio público, dependendo do campus e do curso escolhido (os detalhes constam dos editais). Os candidatos também podem optar por concorrer pelas duas formas: nota do “Enem e sorteio” ou nota do “Enem e prova”– basta escolher essa opção no momento da inscrição.

Cursos superiores de graduação (são os cursos de tecnologia, licenciatura e bacharelado, que podem ser cursados por quem já tem o Ensino Médio completo) – a seleção será realizada por classificação a partir da participação em uma prova ou utilizando a nota obtida no Enem – os candidatos poderão utilizar o resultado obtido no Enem das edições de 2016 até a de 2021. Os candidatos também podem optar por concorrer pelas duas formas: nota do Enem e prova – basta escolher essa opção no momento da inscrição.

