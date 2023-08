Acontece IGCC realiza entrega simbólica da Árvore Decisória para Câncer de Pulmão às UBSs de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Iniciativa é uma representação visual dos possíveis caminhos que os profissionais podem seguir para tomar uma decisão durante o atendimento. Foto: Ricardo Lage Foto: Ricardo Lage

Com o objetivo de encaminhar quem tem mais chance de ter câncer de pulmão para tratamento o mais precoce possível, o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) entregou simbolicamente à Unidade Básica de Saúde Vila Floresta, nesta terça–feira (1º), as Árvores Decisórias.

Trata-se de uma representação visual de todos os possíveis caminhos de ações que os profissionais das 134 UBSs de Porto Alegre podem seguir para tomar uma decisão durante a rotina de atendimento nas unidades de saúde. O conselheiro do IGCC e coordenador da Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, Marcelo Capra, entende que a atenção de saúde terciária precisa estar atenta ao que acontece na ponta inicial do atendimento: “A UBS é o começo de tudo, então é importante nos conectarmos com a base para aprendermos as necessidades e visões de cada um para fazer o caminho do diagnóstico até o tratamento ser mais rápido”, defende.

Como este tipo de câncer é considerado uma doença silenciosa, frequentemente é diagnosticado em estágios mais avançados, tornando-o ainda mais letal. Nesse sentido, a ferramenta de representação visual desenvolvida pelo IGCC e pelas equipes de Pneumologia e Medicina da Família do Grupo Hospitalar Conceição auxilia o médico no momento da tomada de decisão, orientando os caminhos a serem seguidos de acordo com os sinais e sintomas do paciente. As Árvores Decisórias apresentam cores de alerta na sua composição, sendo verde o menos urgente, amarelo, suspeito, e vermelho, altamente suspeito, além de orientações de conduta com o paciente.

Para a assistente de Coordenação da UBS Floresta, Jane Johann, “iniciativas como esta, do IGCC, que colaboram com a saúde dos nossos pacientes, sempre são bem-vindas.” O esquema, montado a partir das pesquisas e retornos do projeto “Melhoria do Diagnóstico Precoce de Câncer” em andamento entre IGCC e GHC, sugere um caminho a ser seguido pelos médicos da Unidades Básicas de Saúde em caso de suspeita de câncer de pulmão, visando identificar mais precocemente os sinais de alerta entre os pacientes durante os atendimentos na atenção básica de saúde.

