Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Dentre as atrações está uma exposição com resgate afetivo e marcos históricos da trajetória do shopping. Foto: O Sul Foto: O Sul

O Iguatemi Porto Alegre comemora 40 anos em abril e preparou uma programação especial, que teve início nesta terça-feira (4), repleta de experiências exclusivas de gastronomia, além de uma exposição que resgata marcos históricos do empreendimento a partir de memórias afetivas. A principal atração é um jantar em parceria com o Chef’s Table, elaborado especialmente em alusão ao aniversário do shopping.

A proposta é surpreender os convidados desde a ambientação até a sobremesa, contando a história do Iguatemi a partir de momentos marcantes e da memória dos próprios clientes. O shopping construiu um bar e restaurante temporário no piso térreo do estacionamento coberto exclusivamente para essa ocasião. O cardápio foi desenvolvido com base em elementos icônicos do shopping, como a arquitetura atemporal e elegante, o relógio d’água e a figueira centenária.

“Sabemos da conexão dos nossos clientes com o Iguatemi, que faz parte também da história deles. Nosso objetivo é resgatar essa trajetória com muito significado, trazendo experiências únicas que certamente ficarão na memória de cada um como mais um capítulo das suas vidas compartilhado conosco”, afirma a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos.

O Iguatemi 40 anos by Chef’s Table realizará 15 jantares ao longo do mês de abril, de quartas-feiras a domingos, com início no dia 5 e encerramento no dia 29 e apenas 50 lugares por edição. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Além do Chef Residente Lucas Cinti, outros nomes renomados irão conduzir os jantares:

– De 05/04 a 08/04: Chef Emerson Kim, que une o melhor da culinária japonesa e coreana.

– 13/04, 14/04 e 15/04: Chef Thiago Maeda, que explora os sabores da gastronomia fusion japonesa contemporânea.

– De 19/04 a 22/04: Chef Diego Pérez Sosa, especialista na cozinha de fogo, que trabalha com a culinária típica do Rio da Prata.

– De 26/04 a 29/04: Chef Bruno Katz, que traz um menu cosmopolita e com receitas que apresentam sabor e criatividade.

40 anos em exposição

Outra atração especial da comemoração do aniversário do shopping é a exposição Iguatemi 40 anos, criada a partir de lembranças dos clientes, trazendo momentos de destaque da trajetória do empreendimento. Os clientes poderão conferir desde as transformações do lugar ao longo dos anos, da estrutura física às operações, lembrar de acontecimentos importantes sediados pelo Iguatemi, convidados ilustres, e também ver a evolução da moda nas últimas quatro décadas e a relação do shopping com a sustentabilidade desde a sua criação.

