Iluminação do campo da Associação Esporte Clube Aliança é inaugurada em Barão

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Esse é o primeiro campo de futebol da cidade com iluminação Foto: Divulgação Esse é o primeiro campo de futebol da cidade com iluminação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A iluminação do campo de futebol da Associação Esporte Clube Aliança, em Linha Francesa Alta, em Barão, no Vale do Rio Caí, ocorre neste sábado (11), às 19h, na partida entre o time e a Associação Esportiva Força e Luz.

Os dois clubes se enfrentam na final da categoria veteranos do campeonato municipal de futebol. O campo da Associação Esporte Clube Aliança, presidida por Caroline Wilmsem, é o primeiro da cidade com iluminação.

As luzes foram instaladas com recursos obtidos por meio de uma emenda do vereador Pedro Gilson (PP). A iluminação no local era um desejo antigo da comunidade.

