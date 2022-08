Porto Alegre Imagem da santa padroeira será levada para Igreja do Rosário no domingo, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











No dia 21, mais de 200 mil fiéis deverão participar da procissão Foto: Giulian Serafim/PMPA No dia 21, mais de 200 mil fiéis deverão participar da procissão.(Foto: Giulian Serafim/ PMPA ) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dando início às comemorações religiosas de Nossa Senhora dos Navegantes, a imagem da santa padroeira de Porto Alegre será levada em carreata no próximo domingo (14), às 10h, desde o Santuário de Navegantes até o Santuário Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, onde permanecerá até 21 de agosto, dia da procissão.

Depois de dois anos paralisado devido à pandemia, o evento religioso de Navegantes terá uma edição especial este ano, cujo slogan é “O coração do povo de Porto Alegre”, em homenagem aos 250 anos da Capital.

No dia 21, mais de 200 mil fiéis deverão participar da procissão, em seu tradicional trajeto a pé do Centro Histórico até o Santuário, nas proximidades das pontes do Guaíba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre