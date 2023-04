Política Imagens mostram falhas de segurança durante invasão do Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Vídeos reproduzem a dinâmica da invasão durante quase oito horas, entre a chegada dos manifestantes e a evacuação Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Vídeos reproduzem a dinâmica da invasão durante quase oito horas, entre a chegada dos manifestantes e a evacuação. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Novas imagens divulgadas nos últimos dias pelo Gabinete de Segurança Institucional mostram a dinâmica da invasão ao Palácio do Planalto no dia dos ataques extremistas, em 8 de janeiro. Todas as imagens do circuito interno, da sede do Poder Executivo, que compreendem centenas de horas de gravação, foram liberadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Elas mostram as diversas falhas de segurança durante a ação e também a atuação de personagens-chave da sede da Presidência da República. São mais de 500 horas de imagens do Palácio do Planalto no dia dos ataques. Cenas do exterior, dos salões e dos corredores que mostram a destruição promovida por vândalos e a dificuldade dos agentes que estavam no local para lidar com a situação.

Os vídeos reproduzem a dinâmica da invasão durante quase oito horas, entre a chegada dos manifestantes e a evacuação. Às 15h07, as imagens registram cinco agentes fazendo um cordão de isolamento na rampa que dá acesso ao Palácio do Planalto. Minutos depois, policiais recuam, enquanto os vândalos avançam rumo ao interior do prédio.

Desde o começo

As cenas do ataque revelam a atuação dos vândalos desde o primeiro minuto da invasão e também as falhas de personagens-chave da sede da Presidência da República durante as diversas horas que se estenderam após a ocupação do prédio.

Em um dos momentos, as reproduções do exterior, dos corredores e dos salões internos mostram a dificuldade dos agentes de segurança em conter a ação de vandalismo provocada pelos invasores. Eles usam, inclusive, extintores para tentar dispersar um dos grupos.

As primeiras prisões ocorreram por volta das 17h30, mais de duas horas após a invasão, indicam as imagens. Por volta das 21h30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstra irritação ao verificar os estragos, acompanhado por ministros e pela primeira-dama Janja.

Gonçalves Dias

No depoimento que prestou à PF na última sexta-feira (21), o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que chegou à região do palácio pouco antes de 15h e ,”ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados e ações criminosas de alguns manifestantes, solicitou reforço por volta de 14h50 de efetivo ao Comando Militar do Planalto”.

A maior parte das câmeras do segundo andar foi destruída por vândalos ou parou de funcionar ao longo da tarde daquele dia, e não é possível saber a hora exata em que as prisões começaram.

2023-04-24