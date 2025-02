Economia IMEX 2025: A Imersão Executiva que Prepara Líderes para a Nova Indústria

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Indústrias do RS enfrentam novos desafios e precisam estar preparadas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A indústria gaúcha passa por uma constante transformação. Mudanças tecnológicas, novos modelos de negócios, a crescente demanda por práticas sustentáveis e a necessidade de atrair, desenvolver e reter talentos são desafios que exigem das empresas uma postura estratégica e inovadora.

Diante desse cenário, o IMEX – Imersão Executiva para Lideranças apresenta, em 2025, uma edição híbrida com o tema “Pessoas, Propósito e Liderança na Nova Indústria”. O programa, realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), uma iniciativa do Sistema FIERGS, foi desenvolvido exclusivamente para líderes de pequenas e médias indústrias que buscam inovação, crescimento sustentável e competitividade.

O IMEX 2025 ocorre de março a maio, em Porto Alegre, com uma metodologia híbrida que combina encontros presenciais, aulas online e mentorias personalizadas, com profissionais renomados no mercado.

Mais do que um curso tradicional, o IMEX é uma experiência imersiva e aplicada à realidade das indústrias gaúchas. A programação foi cuidadosamente estruturada para oferecer ferramentas estratégicas e práticas, permitindo que os participantes implementem mudanças reais em suas empresas.

Temas centrais desta edição:

Neoindustrialização: Modernização de processos e adoção de novas tecnologias.

Sustentabilidade na prática: Como a agenda ESG impulsiona eficiência, reputação e acesso a novos mercados.

Gestão e retenção de talentos: Estratégias para construir equipes resilientes e preparadas para o futuro.

Liderança para a transformação: Como conduzir mudanças estruturais e culturais dentro das empresas.

Metodologia e diferenciais

O programa foi estruturado para favorecer networking e a aplicação prática do aprendizado, por meio de três pilares:

Encontros presenciais: Três sessões imersivas com conteúdos aprofundados e dinâmicas de aprendizagem ativa.

Masterclasses online: Aulas ao vivo com especialistas renomados, abordando tendências do setor industrial.

Mentorias individuais: Sessões personalizadas para adaptar os aprendizados ao contexto específico de cada empresa.

Os benefícios de participar

Liderar uma empresa industrial exige mais do que expertise técnica. É preciso ter uma visão estratégica clara e compreender as novas regras do jogo para crescer de forma sustentável e inovadora.

Os participantes do IMEX saem com:

– Uma visão ampliada do mercado e das oportunidades do setor.

– Um plano estruturado de ações para fortalecer a gestão, otimizar recursos e garantir a perenidade do negócio.

– Conexões com uma rede exclusiva de líderes industriais, especialistas e consultores, ampliando oportunidades de negócios e parcerias.

O principal propósito do IMEX é capacitar lideranças para que possam não apenas administrar, mas também preparar líderes para tomar decisões estratégicas que visem a longevidade e a sustentabilidade dos negócios. O programa busca proporcionar ferramentas e insights que ajudem os líderes a desenvolverem visão estratégica, promover a mudança cultural dentro das organizações e se tornarem agentes de transformação em suas áreas de atuação.

No IMEX, os empresários têm a oportunidade de se conectar com uma rede de líderes, conselheiros independentes certificados e profissionais de governança, permitindo uma troca rica de experiências e a obtenção de novas perspectivas – que podem ser aplicadas diretamente nas organizações.

O programa também proporciona acesso a ferramentas práticas e conteúdos emergentes, capacitando os participantes a implementarem estratégias que promovam crescimento, eficiência e inovação. Isso não apenas melhora a performance individual de cada empresa, mas também contribui para o progresso coletivo da indústria, criando um ambiente mais dinâmico e colaborativo.

SAIBA COMO FOI A EDIÇÃO 2024

Em 2024, o programa focou em governança responsiva e estratégias resilientes, transformando desafios em oportunidades. A edição estruturou, implementou e operacionalizou comitês nas empresas, reunindo profissionais experientes com vivência em colegiados. Além disso, a imersão incluiu aulas ministradas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

A importância de criar comitês dentro das companhias

A criação de comitês é crucial para promover um ambiente de trabalho mais democrático e colaborativo. Essas comissões incentivam a participação ativa dos colaboradores nas decisões, melhorando a transparência e a responsabilidade. Além disso, permitem que diversas vozes sejam ouvidas dentro da estratégia, fomentando a diversidade de ideias e soluções para a empresa. Isso pode levar a melhores resultados e à construção de uma cultura organizacional mais forte.

Para o IEL-RS, O IMEX não é apenas um programa de treinamento, mas também uma experiência transformadora, que visa criar uma comunidade de líderes comprometidos com a aprendizagem contínua.

RESULTADOS DA EDIÇÃO 2024

A edição de 2024 consolidou o IMEX como um programa estratégico e inovador para as indústrias do Rio Grande do Sul. Os participantes relataram avanços significativos na gestão de suas organizações, especialmente no fortalecimento da governança e na adoção de boas práticas empresariais. Entre os principais resultados alcançados estão:

– Aprimoramento da tomada de decisão por meio da implementação dos Comitês Consultivos;

– Desenvolvimento de lideranças empresariais, fortalecendo a capacidade de gestão e inovação;

– Aplicabilidade imediata dos conhecimentos adquiridos, resultando em iniciativas de recuperação e crescimento empresarial;

– Ampliação do networking estratégico, promovendo conexões valiosas entre os participantes e especialistas do setor;

– Soluções adaptadas à realidade das indústrias, considerando os desafios impostos pela crise climática que atingiu o estado do RS.

O QUE OS PARTICIPANTES RECEBERAM

Na edição de 2024, as empresas participantes contaram com:

• Implementação Expressa do Comitê – Cada empresa teve um comitê formado por 3 lideranças estratégicas da empresa, 2 Conselheiros de Administração Certificados pelo IBGC e 1 Governance Officer indicado pelo programa.

• Desenvolvimento de competências estratégicas – Aulas, mentorias e interação com especialistas.

• Metodologia aplicada – Materiais customizados e tool kit com modelos e referências para a implementação dos comitês.

• E-book para download – Compilação dos aprendizados e templates para futuras aplicações.

Com os resultados obtidos em 2024, o IMEX reafirmou seu compromisso com a excelência na formação de lideranças e a transformação dos desafios em oportunidades reais para a indústria. Cada edição do programa traz uma nova temática e abordagem, mantendo-se alinhada às necessidades do setor.

Garanta sua vaga!

As vagas para o IMEX 2025 são limitadas.

Saiba mais e inscreva-se em: ielrs.org.br

Live de Lançamento: 14/02, às 9h, no YouTube do IEL-RS.

Encontros presenciais em: Instituto Caldeira, Nau Live Spaces e FIERGS.

Dúvidas? Fale agora pelo WhatsApp: (51) 99348-3474

