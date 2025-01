Mundo Imigrantes choram na fronteira México-Estados Unidos, após Trump anunciar medida antimigratória

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O cenário era de dor e incerteza, com famílias inteiras sem saber como proceder diante da nova situação. Foto: Reprodução O cenário era de dor e incerteza, com famílias inteiras sem saber como proceder diante da nova situação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma onda de incerteza tomou conta da fronteira sul dos Estados Unidos com o cancelamento de milhares de entrevistas de asilo previamente agendadas. Em Tijuana, na última segunda-feira (20), migrantes que haviam percorrido longas jornadas enfrentaram uma reviravolta inesperada ao tentar acessar o aplicativo do governo dos EUA, CBP One, usado para marcar consultas. Uma mensagem informava que todas as entrevistas agendadas haviam sido canceladas.

A medida é uma das primeiras decisões da administração Trump, que assumiu o governo dias antes e prometeu endurecer as políticas migratórias. Entre as promessas, estão o envio de tropas à fronteira, o aumento nas deportações e a designação de cartéis como organizações terroristas estrangeiras.

Em Tijuana, o desespero se espalhou entre os migrantes que aguardavam por respostas. Muitos tentavam, repetidamente, atualizar o aplicativo, enquanto outros recebiam e-mails confirmando o cancelamento de seus agendamentos. O cenário era de dor e incerteza, com famílias inteiras sem saber como proceder diante da situação.

Em outras partes da fronteira, cenas semelhantes foram registradas. Em Ciudad Juarez, migrantes que esperavam atravessar para El Paso, no Texas, tiveram seus agendamentos desmarcados. Uma família colombiana, que havia planejado iniciar uma nova vida nos Estados Unidos, enfrentava o desafio de explicar a situação para seu filho adolescente. “Eles bloquearam. Não há nada que possamos fazer”, disse a mãe, visivelmente abalada.

Em Piedras Negras, oposta a Eagle Pass, no Texas, outros migrantes relataram que estavam sendo barrados ao tentar atravessar, mesmo com entrevistas programadas anteriormente. De mochilas e cobertores nas mãos, eles buscavam alternativas enquanto enviavam mensagens emocionadas para suas famílias.

As dificuldades enfrentadas na fronteira são um reflexo das mudanças na política de imigração dos EUA, que afetam diretamente aqueles que fugiram de situações extremas em seus países de origem. Muitos migrantes haviam investido todas as suas esperanças nos agendamentos que agora foram abruptamente cancelados, deixando-os presos em um limbo e sem saber o que o futuro reserva. (AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/imigrantes-choram-na-fronteira-mexico-estados-unidos-apos-trump-anunciar-medida-antimigratoria/

Imigrantes choram na fronteira México-Estados Unidos, após Trump anunciar medida antimigratória

2025-01-21