A Confederação Nacional de Municípios (CNM) informou que o ciclone extratropical já contabiliza mais de R$ 1,3 bilhão em prejuízos econômicos e financeiros aos municípios do Rio Grande do Sul.

A entidade aponta importantes medidas a serem seguidas por todos gestores em situações de anormalidade que necessitem solicitar recursos financeiros à União para execução de obras emergenciais de recuperação e reconstrução das áreas destruídas e danificadas pelas chuvas. A Confederação ressalta que os dados estão em constantes atualizações.

Até o momento, 41 pessoas perderam suas vidas no Estado em decorrência de deslizamentos de terra, enchentes, alagamentos, inundações, enxurradas e quedas de árvores. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 mil pessoas foram afetadas, 46 estão desaparecidas, 223 ficaram feridas, mais 3 mil estão desabrigadas e cerca de 8 mil estão desalojadas.

Setor privado

– Comércios locais: R$ 423,8 milhões em prejuízos.

– Agricultura: R$ 229,7 milhões em prejuízos.

– Pecuária: R$ 93,4 milhões em prejuízos.

Setor público

– Limpeza Urbana e remoção de escombros: R$ 3,1 milhões.

– Assistência médica/saúde emergencial: R$ 2,9 milhões.

– Sistema de transporte: R$ 20,3 milhões.

Mais chuva

Boletim meteorológico publicado pela Defesa Civil estadual reitera o risco de chuva forte, com eventual queda de granizo e rajadas de vento para as próximas horas. No foco da projeção estão as regiões Noroeste, Nordeste, Centro, Sul e Campanha. Nas demais áreas do Estado, ocorre chuva fraca a moderada.

No domingo (10), as instabilidades devem retornar sobre a metade Norte, mas com chuvas fracas a moderadas com acumulados entre 10 a 20 mm/dia em pontos isolados. A tendência é de que na segunda-feira (11) as tempestades, chuvas intensas e transtornos associados retornem à metade Sul.

A população de todo o Estado pode se cadastrar para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil, que servem também como prevenção. Para isso, basta enviar mensagem do tipo “SMS” de texto por telefone celular, informando o CEP da localidade para o número 40199. Em seguida, chegará a confirmação do cadastro e, a partir daí, os avisos da Defesa Civil passarão a ser recebidos.

Também é possível realizar o cadastro via WhatsApp. Para ter acesso a esse serviço, é necessário acionar pelo telefone (61) 2034-4611 ou por link informado no site estado.rs.gov.br, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples “Oi”.

