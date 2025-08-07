Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Impeachment de Alexandre de Moraes: deputado federal Nikolas Ferreira anuncia 41 senadores a favor

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Os oposicionistas exigem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nessa quinta-feira (7) que a oposição reuniu a maioria de 41 senadores favoráveis ao impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A abertura do processo, porém, é determinada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e para que a destituição ocorra de fato são necessários os votos de 54 senadores.

Em outra frente, Nikolas Ferreira também reagiu à declaração de Davi Alcolumbre (União-AP), de que não dará andamento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, de jeito nenhum. “Então serão dois impeachments”, disse o aliado de Jair Bolsonaro (PL) no X (antigo Twitter), sugerindo o afastamento também do presidente da Casa.

Numa reunião com líderes governistas, além dos senadores Rogério Marinho(PL-RN),Tereza Cristina(PP-MS) e Marcos Rogério(PL-RO), Alcolumbre afirmou: “Nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto impeachment de ministro do STF para votar”.

Nas redes sociais, Nikolas afirmou que o senador Laércio Oliveira (PP-SE), antes tratado como indeciso, “se posicionou pelo Brasil” e demonstrou apoio ao impeachment de Moraes.

“Portanto, soma-se 41 assinaturas e temos maioria para admissibilidade da denúncia. Resta agora, Alcolumbre receber a denúncia para dar início ao processo de impeachment”, afirmou Nikolas, em postagem no X.

Na postagem, o parlamentar destacou o passo a passo do que ele considera o caminho para Moraes ser destituído do cargo através do Senado.

– “1.Alcolumbre lê a denuncia.

– 2.Instalada Comissão Especial.

– 3.Parecer prévio sobre o prosseguimento da denúncia – Maioria simples (41 votos).

– 4.10 dias p/ministro apresentar defesa.

– 5.Parecer final – Maioria simples (41 votos).

– 6.Se o parecer da Comissão for aprovado, desde então o ministro fica afastado.

– 7.Decisão final do Plenário – 2/3 dos senadores”.

– “Em frente, a tirania cairá”, completou o deputado.

Em coletiva realizada também nessa quinta, o senador Rogério Marinho (PL-RN) confirmou a maioria de 41 senadores pró-impeachment e cobrou uma posição do presidente da Casa.

“Esperamos agora que o presidente da casa, recepcionando este documento [assinaturas para o impeachment de Moraes], e verificando que a maioria dos seus pares têm essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro”, afirmou comemorando a assinatura como uma “vitória” da oposição.

“O Senado, na sua maioria, entendeu que há a necessidade da abertura desse processo. Pra nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil e a necessidade de restabelecermos o equilíbrio entre os Poderes. Esperamos agora que o presidente da casa, recepcionando este documento e, verificando que a maioria dos seus pares têm essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro”.

O líder afirmou que não garante que 100% dos pedidos da oposição serão acatados por Alcolumbre. Ele ressaltou, porém, que o projeto de lei da anistia é o principal foco neste momento.

“Normalmente não é 100% que é alcançado. Pra nós, a pauta mais importante é aquela que reconcilia o país, que é a anistia. Temos um país que tem uma tradição de quase 40 anistias. A esquerda que hoje vocifera palavras de ordem de ‘sem anistia’ é aquela que foi beneficiada pela anistia não por crime de opinião, mas por crime de morte, de assalto a banco, de violência física, de sequestro. Temos hoje um processo de hipocrisia instalada no país”, disparou. As informações são da Gazeta do Povo e do jornal O Estado de S. Paulo.

Alexandre de Moraes autoriza equipe de médicos a visitar Bolsonaro
