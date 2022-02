Porto Alegre Implosão do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado, marcada para o dia 6 de março, mudará a rotina de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Bloqueios e desvios no trânsito serão necessários antes da implosão. Foto: Carlos Rohde/EPTC Bloqueios e desvios no trânsito serão necessários antes da implosão. (Foto: Carlos Rohde/EPTC) Foto: Carlos Rohde/EPTC

O prédio da antiga sede da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, destruído por incêndio na noite de 14 de julho de 2021, deixará de existir na manhã do dia 6 de março. Em apenas sete segundos após o acionamento da implosão, marcado para as 9h, restarão 20 mil toneladas de escombros no terreno da rua Voluntários da Pátria, 1.358, em Porto Alegre.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e a Secretaria Municipal de Segurança integram a operação coordenada pela Defesa Civil Estadual, que envolve 28 instituições.

“As equipes da prefeitura já estão mobilizadas para dar o suporte necessário ao Estado para auxiliar nos trabalhos de implosão do prédio. Uma força-tarefa foi montada com apoio da EPTC, Defesa Civil e Fasc, e demais agentes, para reforçar a execução da operação”, destaca o secretário Municipal de Segurança, Mario Ikeda.

O gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Leandro Coelho, pede atenção e orienta os cidadãos a evitar o deslocamento na região. “A fim de garantir a segurança viária e o êxito da operação, são necessárias alterações no trânsito e no transporte público. Serão realizados diversos bloqueios, em conjunto com a Brigada Militar, que vão restringir a circulação de pedestres, ciclistas e veículos”, destaca.

Enquanto a Defesa Civil Municipal auxiliará na comunicação de moradores para evacuarem a área delimitada, equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania também irão retirar os moradores em situação de rua da região para garantir a segurança de todos.

Trânsito

No sábado (5), a partir das 18h, a EPTC vai isolar as áreas de estacionamento das ruas Garibaldi, Santo Antônio, Ernesto Alves, Comendador Coruja e Pelotas, entre a av. Farrapos e rua Voluntários da Pátria.

Na manhã de domingo (6), a partir das 7h haverá bloqueio total em um raio de 300 metros a partir do prédio da antiga sede da SSP. Neste período, a Estação Rodoviária estará fechada e os ônibus vão operar no Terminal Conceição, da Metroplan, entre as avenidas Alberto Bins e Farrapos, embaixo do viaduto. Também serão fechadas as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, do Trensurb. A EPTC vai disponibilizar ônibus para o deslocamento dos passageiros da estação Farrapos até a estação Mercado.

A avenida Castelo Branco, principal ligação da Capital com o interior, vai estar bloqueada nos dois sentidos a partir das 8h, entre a Rodoviária e o vão móvel da ponte do Guaíba. As avenidas Farrapos e Sertório são as principais alternativas de deslocamento.

Os condutores que trafegam a partir do túnel da Conceição, sentido bairro-Centro, que desejarem acessar a Zona Norte, serão direcionados para a av. Mauá, onde poderão fazer o desvio pela rua Cel. Vicente, avenida Júlio de Castilhos, rua da Conceição e seguir pela avenida Farrapos. No entanto, a melhor opção é evitar o túnel ao acessar a rua Garibaldi, a partir da Osvaldo Aranha.

Os motoristas que chegam pela ponte do vão móvel serão direcionados para a avenida Sertório ou para a Freeway (BR-290), sentido Capital-interior, e a BR-448. Os condutores que trafegam pela Freeway em direção à Capital serão direcionados pela Polícia Rodoviária Federal para a avenida João Moreira Maciel e em seguida para a rua Voluntários da Pátria em direção ao Centro.

A liberação dos trechos está prevista para as 12h do domingo. Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar e orientar a circulação para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) também será mobilizada para contribuir com a limpeza da região, após a ação.

