Economia Imposto de Renda 2024: Quando cai a restituição? Veja o calendário

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os recursos serão liberados na mesma data de encerramento do prazo para envio da declaração: dia 31 de maio. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aguardada por milhões de contribuintes de todo o País, a restituição do Imposto de Renda de 2024 já teve seu calendário liberado pela Receita Federal. O pagamento será feito para os cidadãos que contribuíram com maiores valores do que eram obrigados.

De acordo com o calendário divulgado pela Receita Federal, o primeiro pagamento será realizado ainda neste mês. Os recursos serão liberados na mesma data de encerramento do prazo para envio da declaração: dia 31 de maio.

Vale lembrar que a liberação dos valores é realizada de acordo com uma ordem de prioridades definida pela Receita Federal. Assim, os primeiros pagamentos serão realizados para os seguintes grupos: contribuintes acima de 80 anos; acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave; cuja maior fonte de renda seja o magistério; que optaram pelo modelo de declaração pré-preenchida; que indicaram uma chave Pix para receber o pagamento da restituição.

De acordo com a especialista do FDR, Laura Alvarenga, o pagamento será realizado na conta bancária indicada pelo contribuinte. Para saber se receberá a restituição, ele pode realizar uma consulta simplificada no site da Receita Federal.

Ao acessar a plataforma, que está disponível neste link, o cidadão deverá clicar na opção de “Consultar Restituição” e inserir seus dados pessoais para realizar a consulta.

Confira o calendário de pagamentos da restituição do IR 2024: 1º lote – pagamento no dia 31 de maio de 2024; 2º lote – pagamento no dia 28 de junho de 2024; 3º lote – pagamento no dia 31 de julho de 2024; 4º lote – pagamento no dia 30 de agosto de 2024; 5º lote – pagamento no dia 30 de setembro de 2024.

Veja as datas de liberação dos lotes residuais do IR 2024: 1º lote residual – pagamento no dia 31 de outubro de 2024; 2º lote residual – pagamento no dia 29 de novembro de 2024; 3º lote residual – pagamento no dia 31 de dezembro 2024; 4º lote residual – pagamento no dia 31 de janeiro de 2025; 5º lote residual – pagamento no dia 28 de fevereiro de 2025.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/imposto-de-renda-2024-quando-cai-a-restituicao-veja-o-calendario/

Imposto de Renda 2024: Quando cai a restituição? Veja o calendário

2024-05-06