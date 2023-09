Economia Imposto de Renda: Milionários pagam alíquota menor do que quem ganha cinco salários mínimos

31 de agosto de 2023

Levantamento mostra ainda que alíquota efetiva paga por quem ganha mais de 160 salários mínimos é inferior à média cobrada de médicos e professores.

Estudo do Sindifisco Nacional, sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal, mostra o abismo no pagamento do Imposto de Renda (IR) entre quem ganha mais e quem ganha menos no País. Segundo estes dados, milionários pagaram em 2022 alíquotas efetivas de IR menores do que quem ganha entre cinco e sete salários mínimos, por exemplo.

Também foram tributados com uma alíquota menor do que a paga por brasileiros que se declararam médicos e professores. O levantamento foi feito com base nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de 2022 (ano calendário 2021). Portanto, foi considerado o valor do salário mínimo vigente em 2021.

Segundo o estudo, contribuintes que declararam à Receita ganhos totais acima de 160 salários mínimos (R$ 177 mil por mês ou R$ 2,1 milhões no ano) pagaram, em média, uma alíquota efetiva de IR de 5,4%.

Enquanto isso, contribuintes que declararam ganhos totais entre 5 a 7 salários mínimos (R$ 5,5 mil por mês ou R$ 66 mil no ano), pagaram, em média, uma taxa de IR de 5,98%.

Esta alíquota efetiva é também menor do que a que pagaram professores do ensino fundamental (8,1%), profissionais que declararam um rendimento total médio de R$ 82,4 mil naquele ano (ou de R$ 6.867 por mês).

A alíquota efetiva dos mais ricos também foi inferior à paga por policiais militares (8,9%), cuja renda média total em 2021 ficou em R$ 8.755 ao mês (ou R$ 105 mil ao ano), e do que a de médicos (9,4%), que declararam renda média total de R$ 415 mil (ou R$ 34,6 mil ao mês).

Lucros e dividendos

Segundo o Sindifisco, os mais ricos pagam menos impostos porque boa parte da sua renda vem do recebimento de lucros e dividendos – categoria isenta de IR no País desde 1996.

De acordo com o estudo, aproximadamente 71% dos rendimentos dos contribuintes que ganham acima de 240 salários mínimos mensais (ou R$ 264 mil no mês) correspondem à renda isenta e não tributável.

Na faixa dos que declaram ganhos totais acima de 320 salários mínimos, cerca de 68% da renda correspondem aos rendimentos isentos e não tributáveis, enquanto apenas 6,68% correspondem aos rendimentos tributáveis brutos, que após deduções ficam sujeitos à tabela progressiva do Imposto de Renda.

“Somos famosos no mundo por fazermos essa “bondade” com os super-ricos. Durante quase 30 anos fomos uma espécie de paraíso fiscal para eles”, diz Isac Falcão, auditor fiscal e presidente do Sindifisco.

Classe média alta

Segundo o Sindifisco, a parcela de contribuintes que mais paga imposto no país são os que possuem renda mensal entre 15 e 20 salários mínimos. Este grupo tem a maior alíquota efetiva média, que é de 11,25%. São pessoas consideradas de classe média alta.

Após essa faixa de renda, a alíquota cai até 5,31%, para os indivíduos com renda de 240 a 320 salários mínimos mensais, e aumenta para 5,43% para rendimentos acima de 320 salários mínimos.

Dessa forma, o Imposto de Renda no Brasil só é progressivo até a faixa de 15 a 20 salários mínimos (ou seja, o imposto sobre a renda aumente até este ponto). Depois disso, ele é regressivo: a alíquota média começa a cair.

Desigualdade

O levantamento também mostra que os milionários pagaram ainda menos Imposto de Renda entre 2020 e 2021. Houve uma maior distribuição de lucros e dividendos pelas empresas neste período, o que levou os contribuintes de maior renda a ficarem mais ricos, enquanto pagaram proporcionalmente menos IR.

A categoria dos “lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes”, totalizou em 2021, R$ 555,68 bilhões – um salto de 44,61% ante os R$ 384,27 bilhões observados em 2020.

Na avaliação do sindicato, essa maior distribuição dos lucros e dividendos pelas empresas tem relação com a expectativa de uma volta da taxação sobre esses rendimentos. As empresas anteciparam estes repasses para evitar o pagamento de impostos:

“Esse movimento deve-se às expectativas dos agentes econômicos de um possível restabelecimento da tributação sobre lucros e dividendos distribuídos. Assim sendo, em um cenário futuro no qual os dividendos serão tributados, as empresas antecipam o recebimento dos dividendos dos seus sócios”, diz o estudo.

