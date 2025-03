Brasil Imposto de Renda: nesta terça-feira sai a declaração pré-preenchida

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

A declaração pré-preenchida agiliza o preenchimento do Imposto de Renda, isso porque ela reúne dados que empresas porventura já enviaram ao órgão. Foto: ABr A declaração pré-preenchida agiliza o preenchimento do Imposto de Renda, isso porque ela reúne dados que empresas porventura já enviaram ao órgão. (Foto: ABr) Foto: ABr

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 será liberada nesta terça-feira (1°). O prazo de entrega já começou há duas semanas, mas a modalidade, que agiliza a realização do documento e dá prioridade na fila de restituição, só estará com todas as informações disponíveis pela Receita Federal a partir desta terça.

O modelo, que é abastecido com dados enviados pelas empresas à Receita Federal até o dia 28 de fevereiro, teve seu atraso na divulgação por conta da greve dos auditores do órgão. Estão disponíveis apenas os seguintes dados:

– Dados da ficha de identificação, como CPF e nome completo, além de dependentes;

– Rendimentos e pagamentos informados por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF);

– Informações sobre atividades imobiliárias;

– Declaração de serviços médicos e de saúde, como consultas médicas e aqueles de planos de saúde;

– Carnê-Leão Web, utilizado para registrar ganhos entre pessoas físicas, como aluguéis;

– Dados de rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave; e

– Códigos de juros e restituições recebidas em 2024.

A partir desta terça-feira, novos dados foram incluídos. São eles:

– Saldos bancários;

– Dados de investimentos;

– Imóveis adquiridos;

– Doações realizadas em 2024;

– Informações sobre criptoativos;

– Contas bancárias e ativos no exterior; e

– Informações de Previdência.

Vantagens

A declaração pré-preenchida agiliza o preenchimento do Imposto de Renda, isso porque ela reúne dados que empresas porventura já enviaram ao órgão.

Companhias empregadoras precisam enviar, até o último dia de fevereiro, os informes de rendimentos recebidos pelos contribuintes, como salários, bônus e comissões. Além delas, bancos, instituições financeiras, gestoras de planos de saúde e empresas de intermediação de aluguéis também precisam entregar esses documentos.

Atenção ao preenchimento

Apesar do “rascunho” facilitar e muito a realização da declaração, o contador Mychel Mendes, que chefia a consultoria Blue Consult, aponta que há sempre a necessidade de checagem das informações disponibilizadas pela pré-preenchida. Isso porque, se houver alguma inconsistência identificada pela Receita no futuro, há chances de o contribuinte cair na malha-fina.

(AG)

Imposto de Renda: nesta terça-feira sai a declaração pré-preenchida

2025-03-31