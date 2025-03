Brasil Imposto de Renda: Receita Federal divulga nova tabela. Veja quem está isento

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A isenção do Imposto de Renda vale para os trabalhadores que possuem salário mensal de até R$ 2.259,20. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Muitos contribuintes se perguntam se estão isentos da obrigação de declarar e pagar o tributo. O prazo para a entrega terá início no dia 17 de março e se estenderá até 30 de maio, oferecendo aos cidadãos um período de mais de dois meses para cumprir com a obrigação fiscal.

A isenção do Imposto de Renda vale para os trabalhadores que possuem salário mensal de até R$ 2.259,20. Além disso, pessoas que recebem apenas rendimentos isentos, como aposentadorias e aplicações financeiras isentas, podem estar livres da tributação, desde que não ultrapassem o limite de isenção.

Aqueles que entregarem a declaração nos primeiros dias do prazo e optarem pelo modelo de restituição por meio de conta bancária terão prioridade no recebimento dos valores, caso haja quantia a ser devolvida. Idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves também estão entre os grupos prioritários para a restituição.

Outras situações que garantem a isenção do imposto de renda?

Além da isenção por renda, há outros grupos de contribuintes que não precisam pagar o Imposto de Renda:

Pessoas com doenças graves: pessoas diagnosticadas com enfermidades como câncer, Alzheimer e esclerose múltipla podem obter a isenção, desde que apresentem laudos médicos comprobatórios;

Dependentes: indivíduos que são incluídos na declaração de outro contribuinte, não possuem renda própria nem patrimônio relevante, estão desobrigados de apresentar declaração própria;

Rendimentos exclusivamente isentos: pessoas que recebem apenas valores isentos, como aposentadorias, pensões ou rendimentos da poupança, desde que não ultrapassem o limite de tributação.

O que fazer para garantir a isenção do Imposto de Renda?

Caso você se enquadre nos critérios acima, a isenção do Imposto de Renda é automática para trabalhadores com rendimentos abaixo do limite. Já as pessoas com doenças graves precisam solicitar o benefício junto à Receita Federal, apresentando documentação médica válida.

A isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda não foi oficializada.

O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou na segunda (10) que a proposta será enviada ao Congresso apenas após a do novo consignado, e que, se aprovada, passará a valer apenas em 2026.

“Essa semana é o Consignado, o presidente ainda vai marcar depois [o envio do Imposto de Renda]”, disse a jornalistas.As informações são dos portais Estadão e Gazeta do Povo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/imposto-de-renda-receita-federal-divulga-nova-tabela-veja-quem-esta-isento/

Imposto de Renda: Receita Federal divulga nova tabela. Veja quem está isento

2025-03-11