Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

A multa rescisória de Suárez está na casa dos 70 milhões de euros Foto: Lucas Uebel/Grêmio A multa rescisória de Suárez está na casa dos 70 milhões de euros (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O caso Suárez parece não ter fim. Nesta terça-feira (18) foi divulgada uma informação de que o Inter Miami avançou nas negociações com o centroavante do Grêmio. A informação foi divulgada pela ESPN Argentina através do jornalista Esteban Edul.

“Vínhamos conduzindo a informação de que Suárez poderia vir na próxima temporada, mas será nesta. A notícia que chegou há pouco é que o avanço é grande, inclusive já há papéis e números e parece estar tudo certo para que Suárez chegue aqui. Podemos intitular agora “Suárez a um passo do Inter Miami”, disse o jornalista.

No mês passado, o jogador descartou a possibilidade de se transferir ao time norte-americano. Em entrevista ao jornal uruguaio Observador, ele afirmou estar feliz no Grêmio e ressaltou que tem contrato com o clube gaúcho até 2024.

Para manter o Grêmio com uma situação segura, a multa rescisória de Suárez está na casa dos 70 milhões de euros. Na temporada, Suárez soma 31 jogos pelo Grêmio com 16 gols e nove assistências.

