Seleção Imprensa estrangeira se rende à Seleção Brasileira após vitória sobre Gana

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Seleção Brasileira venceu amistoso na sexta-feira (23) em Le Havre, na França, por 3 a 0. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Diante de uma grande atuação sobre Gana, a Seleção Brasileira venceu amistoso na sexta-feira (23) em Le Havre, na França, por 3 a 0. E o desempenho dos comandados de Tite foi elogiado mundo afora pela imprensa internacional, que enalteceu o time canarinho.

O jornal “Marca”, da Espanha, afirmou que “o Brasil se diverte em campo e despachou Gana em apenas 45 minutos”.

“Aconteceu na prática o que a teoria já apontava: com baile a ambiente festivo, o Brasil arrasou Gana no ritmo de Neymar e Vinicius Jr., que se divertiram em campo enquanto a seleção africana buscava sem êxito uma resposta para a avalanche”, disse o portal.

Ainda em Madri, o “As” disse que “no final da partida, Tite mostrou que realmente domina seu time. A tática foi muito arriscada, mas efetiva, que não sofreu com Gana. Isso é Brasil”.

Sem sair da Espanha, mas agora na Catalunha, o “Sport” declarou que o Brasil passeou em campo.

“Não há qualquer problema para este Brasil de Tite às portas da Copa do Mundo. A seleção quis mostrar que a invenção do ‘quinteto ofensivo’ é um recurso tático que pode ser colocado em prática no Qatar e goleou sem qualquer piedade a equipe de Gana, que foi reduzida a um agente passivo em campo”, citou o jornal.

Na Argentina, o “Olé”, principal jornal do país, comentou a atuação brasileira e destacou individualmente Neymar e Richarlison.

O “L’Équipe”, da França, disse que o Brasil foi “sedutor”.

O jornalista Rory Smith, responsável pela cobertura de futebol do New York Times, descreveu no seu perfil no Twitter: “Estou em Brasil x Gana, onde Vinicius acabou de passar para Neymar, e Neymar passou para Vinicius, e Raphinha tentou uma bicicleta depois do cruzamento de Vinicius, e me lembro que futebol é melhor quando o Brasil é bom.”

O Brasil venceu Gana com dois gols de Richarlison e um de Marquinhos. Na próxima terça-feira, a Seleção faz seu último amistoso antes da Copa do Mundo. A equipe de Tite encara a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris, às 15h30min (de Brasília).

Boas respostas

Dentre várias boas respostas que a vitória da Seleção Brasileira sobre Gana deu ao torcedor, talvez uma das mais fortes tenha sido Neymar. Em mais uma ótima atuação, o camisa 10 deu duas assistências e foi bem em seu melhor momento na Europa nos últimos anos. Peça importante do Paris Saint-Germain, o jogador exaltou na zona mista do Estádio Oceáne, em Le Havre (FRA), a situação física.

“Estou jogando futebol, bem fisicamente. Isso me ajuda muito, meu problema nunca foi dentro de campo e sim algumas lesões, que atrapalharam. Quando eu estou 100%, inteiro e jogando futebol feliz, fica difícil para os adversários. As coisas vão acontecer naturalmente. Vou aprimorando cada vez mais. Óbvio que estou feliz de começar a temporada assim com bastante gols e muitas assistências. Espero continuar assim”, afirmou o jogador.

Caso marque três vezes no próximo amistoso da Seleção Brasileira, Neymar vai igualar Pelé em gols com a camisa amarela. Isso baseado no critério da Fifa, que conta apenas jogos entre seleções. O Rei tem 77, enquanto o atual camisa 10 tem 74. “Se Deus quiser. Vou falar com o pombo (Richarlison) agora para ele me dar assistência. Dei duas para ele hoje (risos).” As informações são dos sites Lance e GE.

