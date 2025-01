Mundo Imprensa mundial repercute a proibição de Bolsonaro ir à posse de Donald Trump

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Posse do republicano Donald Trump será nesta segunda-feira (20). (Foto: Reprodução)

Grandes jornais de todo o mundo noticiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de não permitir que Jair Bolsonaro se ausente do Brasil para ir à posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (20). A decisão foi repercutida pelos jornais americanos The New York Times e The Washington Post, pelo espanhol El País e pelo britânico The Guardian.

“Como Bolsonaro pode evitar a prisão? Trump, Musk e Zuckerberg, ele diz”, afirma a manchete do The New York Times. “O ex-presidente brasileiro, cercado por investigações criminais, espera que os EUA influenciem mudanças na política do seu país — o que pode torná-lo um homem livre”, escreveu o veículo. A imagem que ilustra a matéria tem Bolsonaro sentado à frente de uma pintura sua.

No The Washington Post, a manchete sobre a notícia foi “Justiça brasileira nega o pedido de Bolsonaro para viajar à posse de Trump”.

Trecho da reportagem diz: “Bolsonaro, que responde a diversas e amplas investigações, inclusive sobre uma suposta tentativa de permanecer no cargo após sua derrota eleitoral, teve seu passaporte apreendido pela Polícia Federal em fevereiro passado, por conta do risco de fuga. Ele nega as acusações contra si. Bolsonaro respondeu à decisão de quinta-feira no X, acusando o sistema judicial brasileiro de perseguição política contra ele, comparando sua situação a processos judiciais nos EUA contra Trump”.

O El País escreveu que Bolsonaro “terá que assistir pela televisão ou pelas redes sociais à posse” e destacou que ele será representado pela sua esposa Michelle Bolsonaro — cuja figura pode ser candidata em 2026. O título e o subtítulo da matéria dizem “Supremo brasileiro nega a Bolsonaro permissão para ir à posse de Trump. Ex-presidente, proibido de viajar ao exterior por ser investigado por golpismo, poderia tentar fugir, segundo Tribunal”.

O The Guardian, principal jornal diário do Reino Unido, ressaltou que “o ex presidente do Brasil, Jair Bolsonaro — que está sendo investigado por supostamente planejar um golpe — viu suas esperanças de ir à posse de Donald Trump caírem por terra pela Justiça decidir que o seu passaporte, que está apreendido, poderia ser usado para uma fuga”. O jornal chamou Bolsonaro de “populista de extrema direita”.

Entenda a decisão

Na última quinta (16), Moraes disse não ao pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump. O ex-presidente queria ficar cinco dias em solo americano, mas o ministro disse que há risco de que ele use a oportunidade para fugir do país. A Procuradoria-Geral da República se manifestou também contra o pedido, argumentando que Bolsonaro não faz representação oficial do Brasil e que não há “interesse público” na sua viagem aos EUA.

O ex-presidente classificou a decisão como uma “grave decepção” e disse ser vítima de “lawfare” — o uso de processos judiciais para instrumentalizar uma perseguição política. Seus advogados recorreram da decisão ainda na quinta. O recurso, no entanto, foi negado nessa sexta pelo ministro Alexandre de Moraes.

