Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Impulsionado pela alta das passagens aéreas, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em 0,24% em outubro, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em setembro, a taxa havia sido de 0,26%. No ano, o IPCA acumula alta de 3,75% e, nos últimos 12 meses, de 4,82%, abaixo dos 5,19% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2022, a variação havia sido de 0,59%.

Os preços de oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em outubro. Transportes (0,35%) e alimentação e bebidas (0,31%) contribuíram com 0,07 ponto percentual cada para o índice geral. O grupo comunicação (-0,19% e -0,01 ponto percentual) foi o único em queda. Os demais grupos ficaram entre as variações de 0,02% de habitação e 0,46% de artigos de residência.

No grupo alimentação e bebidas (0,31%), a alimentação no domicílio subiu 0,27% em outubro, após quatro quedas consecutivas. Destacam-se as altas da batata-inglesa (11,23%), cebola (8,46%), frutas (3,06%), arroz (2,99%) e das carnes (0,53%). No lado das quedas, foram destaques o leite longa vida (-5,48%) e o ovo de galinha (-2,85%).

No grupo transportes (0,35%), o resultado foi influenciado pelo aumento nos preços das passagens aéreas (23,70%), subitem com a maior contribuição individual (0,14 ponto percentual) no índice do mês. Em relação aos combustíveis (-1,39%), somente o óleo diesel (0,33%) apresentou alta. A gasolina (-1,53%), o gás veicular (-1,23%) e o etanol (-0,96%) caíram de preço.

