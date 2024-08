Economia Inadimplência em cartões cai no primeiro semestre para 7,7% no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Indicador teve alta de 0,4 ponto porcentual no primeiro trimestre desse ano Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil . (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A inadimplência na carteira de cartões de crédito no Brasil caiu 1 ponto porcentual entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano, e chegou a 7,7%, de acordo com a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o indicador teve alta de 0,4 ponto porcentual. O presidente da Abecs, Giancarlo Greco, disse que, apesar da alta, o indicador está controlado.

“O número está em linha com a retomada que temos visto por parte dos emissores”, afirmou ele, em coletiva de imprensa para comentar os resultados do setor no segundo trimestre.

A Abecs estima que o crédito rotativo responda por 2,3% do endividamento das famílias no País, distante de linhas como crédito imobiliário (40,5%) ou consignado (24,3%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/inadimplencia-em-cartoes-cai-no-primeiro-semestre-para-77-no-brasil/

Inadimplência em cartões cai no primeiro semestre para 7,7% no Brasil

2024-08-07