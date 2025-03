Rio Grande do Sul Inauguração de ponte na cidade gaúcha de Encantando marca a entrega simbólica de dez obras no Vale do Taquari

16 de março de 2025

Iniciativa é viabilizada pela Federasul, com apoio financeiro de empresas e outras entidades. (Foto: Divulgação/Federasul)

A inauguração de uma ponte na localidade gaúcha de Palmas, em Encantado (Vale do Taquari), marcará nesta segunda-feira (17) a entrega simbólica de dez obras viabilizadas na região pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Trata-se de um projeto com apoio financeiro dos institutos Ling e Floresta, além de empresas como Randon, Gerdau, Metasa, Usiminas e Grupo Simon Engenharia.

Tais estruturas, que conectam as cabeceiras dos arroios de municípios severamente afetados por enchentes, tiveram sua construção a cargo da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do Vale do Taquari. De acordo com o presidente da entidade, Ângelo Fontana, a a última deve ser finalizada até a segunda semana de abril.

Com 12 metros de extensão e capacidade para suportar até 45 toneladas, essas pontes atendem aos padrões exigidos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e beneficiam econômica e socialmente dez municípios. Na lista estão Anta Gorda, Arroio do Meio, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Ilópolis, Pouso Novo, Putinga, Revaldo, Travesseiro e Palmas.

Cada ponte tem um custo estimado em R$ 780 mil. Mais de 70% desse valor foi assegurado pelas empresas e entidades parceiras da iniciativa.

“A entrega simboliza o esforço coletivo para recuperar a região, que ainda se recupera dos devastadores efeitos dos desastres climáticos de 2023 e 2024”, ressalta Ângelo Fontana. “Há uma harmonia muito grande entre as empresas envolvidas. Não se trata apenas de recursos financeiros, mas do empenho das equipes, essencial para o sucesso da iniciativa”.

O dirigente destaca que a força-tarefa de reconstrução do Vale do Taquari não se limita à entrega das pontes. Outras ações estão sendo planejadas, envolvendo sistemas de abastecimento de água e estruturas de contenção de represas e encostas.

Ainda de acordo com Fontana, as prefeituras devem enviar suas propostas para análise dos institutos, que viabilizam obras essenciais à reconstrução gaúcha. Os detalhes podem ser conferidos no site federasul.com.br.

Ondas imigratórias

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, reuniu-se com outros membros da diretoria da entidade e empresários do Vale do Taquari, na sexta-feira (14). Na pauta, os desafios do Rio Grande do Sul em relação a aspectos como crise demográfica, migração e escassez de mão-de-obra qualificada.

De acordo com ele, o cenário pode resultar em êxodo populacional, agravado pela tragédia climática e pela falta de preenchimento de vagas de trabalho. “Os próximos dois ou três anos vão definir as três décadas a seguir”, frisou.

A reunião também contou com a participação da coordenadora de projetos da unidade de integração e migração da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Patrícia Siqueira. Ela apresentou dados sobre a presença de 150 mil migrantes no Estado e enfatizou a necessidade de estratégias eficazes para o acolhimento e a capacitação desses estrangeiros:

“Ações de interiorização devem ser seguras e bem planejadas”, defendeu. “A solução proposta pela Federasul é o desenvolvimento de ações para melhorar o ambiente de negócios e a integração entre os setores público e privado, bem como a criação de condições que atraiam novas oportunidades e investimentos.”

(Marcello Campos)

