Rio Grande do Sul Inaugurada a duplicação de trecho da rodovia estadual ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Obra abrangeu os 21,5 quilômetros que interligam os acessos à BR-116 (Sapucaia do Sul) e Freeway (Gravataí). (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

A inauguração do trecho duplicado da rodovia estadual ERS-118, na tarde desta quarta-feira (23), encerrou uma longa espera. Iniciada em 2006, a obra nos 21,5 quilômetros que interligam os acessos à BR-116 (Sapucaia do Sul) e Freeway (Gravataí), na Região Metropolitana de Porto Alegre, passou por uma série de interrupções até ser retomada pelo governo gaúcho, de forma definitiva, em junho do ano passado.

O segmento abrange oito pistas (incluindo ruas laterais), sete viadutos e duas pontes e teve a sua conclusão viabilizada por um financiamento de R$ 131 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Falta apenas finalizar o projeto de iluminação ao longo do novo trecho, o que deve ser feito até março ou abril.

Com a liberação do tráfego em toda a rodovia, a ERS-118 passa a ser uma alternativa às rodovias federais da região, não apenas para os habitantes dos quatro municípios cortados pela estrada (Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha e Gravataí). Todos os motoristas que trafegam pela Região Metropolitana em direção ao Litoral Norte e ao interior do Estado também devem ser contemplados.

Devido à importância do projeto rodoviário para o Rio Grande do Sul, recentemente a duplicação da ERS-118 foi tema de uma série especial de seis vídeos no site do Palácio Piratini. Lançados pelas secretarias de Comunicação e de Logística e Transportes, os episódios mostram o avanço das obras desde junho do ano passado e o amplo impacto para diversos setores.

Discursos

“Vários governos deram suas contribuições e tiveram seus desafios no caminho, mas demos prioridade à obra desde o início, mesmo sem ter os recursos necessários”, frisou o governador Eduardo Leite, em discurso durante a cerimônia de inauguração. “Não foi fácil, mas conseguimos, mesmo com pandemia, intempéries e falta de materiais.”

O chefe do Executivo também agradeceu à atuação de deputados que ajudaram a aprovar reformas administrativas e econômicas que, segundo ele, reduziram as despesas da máquina pública. Ele mencionou o projeto de lei aprovado na última terça-feira (22) para “reduzir impostos de maneira responsável, mantendo os níveis de arrecadação por mais um ano”.

Por sua vez, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, definiu a duplicação como uma obra “construída a muitas mãos”, com a articulação de vários Poderes, instâncias e dos próprios cidadãos: “Assumimos o compromisso de entregar a duplicação pronta até o Natal e estamos aqui, considero, entregando um presente de Natal para o povo gaúcho.”

O evento contou, ainda, com as presenças do deputado federal Lucas Redecker (PSDB) e do presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), além de prefeitos de municípios da região. Em comum, a avaliação de que a obra estimulará a competitividade e o desenvolvimento que o Estado.

(Marcello Campos)

