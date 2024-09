Brasil Incêndio destrói área equivalente a 10 mil campos de futebol na Chapada dos Veadeiros

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Ao todo, mais de 55 brigadistas e voluntários trabalham no combate às chamas. Foto: Divulgação/PNCV Ao todo, mais de 55 brigadistas e voluntários trabalham no combate às chamas. (Foto: Divulgação/PNCV) Foto: Divulgação/PNCV

Um incêndio de grandes proporções na Chapada dos Veadeiros destruiu cerca de 10 mil hectares do parque nacional que fica em Alto Paraíso (DF). Neste domingo (8), a queimada completa quatro dias. Brigadistas informaram que dois aviões do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuam na região para controlar o fogo. O total afetado corresponde a mais de 10 mil campos de futebol.

De acordo com Nayara Stachesk, chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), os aviões estão sendo utilizados para o lançamento de água, enquanto outras pessoas atuam na linha do fogo. Ao todo, mais de 55 brigadistas e voluntários trabalham no combate às chamas.

“Estão na linha cerca de 25 brigadistas do ICMBio, 25 d2 PrevVogo [Ibama], cinco bombeiros militares e dois voluntários. Hoje devem entrar outros cinco voluntários da Aliança da Terra”, informou Nayara.

A chefe do PNCV afirmou que, embora alguns focos de incêndio da região tenham sido apagados, o incêndio na Chapada dos Veadeiros ainda não foi controlado. “Temos mais de 10 mil hectares queimados e isso deve aumentar hoje”, afirmou.

Apesar do reforço dado pelos aviões para o combate às chamas, Nayara informou que ainda está em busca de um helicópeto para transportar brigadistas para a linha de fogo.

“A linha está num lugar de difícil acesso. A gente não está deixando a linha sem ninguém, mas isso cansa muito o brigadista, que tem que andar 10, 20 quilômetros para chegar até o fogo”, afirmou a a chefe do PNCV.

Nayara informou que o Corpo de Bombeiros não enviou helicóptero porque aeronave se acidentou em julho de 2024.

No dia 24 agosto, um outro incêndio na Chapada dos Veadeiros já havia destruído 99% da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Murundu, além de casas, viveiros e áreas de plantio da região.

De acordo com o Instituto Biorregional do Cerrado (IBC), foram queimados quase 500 hectares. O sócio-fundador do IBC Thomáz Enlazador contou que o fogo começou em área vizinha e levou cerca de seis horas para ser controlado.

“O fogo começou na terra vizinha do IBC, face nordeste. Um calor extremo, baixa umidade e vento nordeste em direção ao IBC e Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros”, contou.

De acordo com Thomáz, o fogo destruiu um viveiro, instalações elétricas, instalações hidráulicas para distribuição de água, estruturas de áreas comunitárias, áreas em recuperação e áreas de replantio. Dez casas também foram incendiadas, mas o fogo não comprometeu as estruturas. As informações são do portal de notícias G1.

