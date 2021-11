Mundo Incêndio em escola mata 26 crianças no Níger

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Salas atingidas eram feitas de palha e madeira. Foto: Reprodução/Twitter Foto: Reprodução/Twitter

Um incêndio numa escola da cidade de Maradi, no sul do Níger, atingiu três salas de aula, matando ao menos 26 crianças. A escola era construída de madeira e palha.

“No momento são 26 mortos e 13 feridos, quatro deles graves”, disse o governador local à agência AFP, acrescentando que são alunos do primeiro ano do ensino fundamental, “com entre 5 e 6 anos”.

“Não sabemos a origem do incêndio, uma investigação está sendo realizada para determiná-lo”, acrescentou, anunciando um “período de luto de três dias na região de Maradi” a partir desta terça-feira (9).

O incêndio começou na tarde desta segunda (8) pelo horário local, disse o governador Chaibou Aboubacar. Fotos do local foram compartilhadas no Twitter.

De acordo com as Nações Unidas, o Níger, com cerca de 25 milhões de habitantes, é um dos países mais pobres do mundo e tem uma das menores taxas de alfabetização da África.

Devido a ter um pequeno orçamento para a educação, não há escolas suficientes no país; muitos edifícios escolares são feitos de madeira, palha ou chapas de metal. Em algumas áreas rurais, as aulas acontecem à sombra das árvores.

Um incidente semelhante ocorreu em uma escola em um subúrbio da capital, Niamey, em abril. Naquela ocasião, 20 crianças morreram.

