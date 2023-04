Mundo Incêndio em hospital de Pequim, na China, mata 21 pessoas, e pacientes pulam da janela para escapar

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Fogo começou em ala de internação do hospital Changfeng da capital chinesa. Causa ainda é desconhecida Foto: Reprodução Fogo começou em ala de internação do hospital Changfeng da capital chinesa. Causa ainda é desconhecida Foto: Reprodução

Um hospital de Pequim, na China, pegou fogo nesta terça-feira (18). O incêndio deixou 21 pessoas mortas, segundo o Beijing Daily, jornal estatal da capital chinesa.

De acordo com a publicação, o fogo começou na ala leste da área de internação do hospital Changfeng de Pequim. Lá, estavam 71 pessoas, que foram retiradas do local. Delas, 21 foram feridas com gravidade e morreram.

O incêndio durou menos de uma hora. Moradores da região relataram ter visto pacientes e funcionários do hospital escalando janelas e se equilibrando na parte externa de aparelhos de ar-condicionado para fugir das chamas.

“É trágico. Posso ver o acidente da janela da minha casa. Muitas pessoas estavam em cima do aparelho de ar condicionado ao meio-dia e algumas até pularam”, disse um internauta do Weibo. Incêndios em hospitais são raros na China, e a causa do incêndio ainda está sendo investigada.

