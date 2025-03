Mundo Incêndio em parque da Disney, na Flórida, obriga evacuação de visitantes

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

O incêndio aconteceu em uma temporada especialmente cheia no parque. Foto: Reprodução O incêndio aconteceu em uma temporada especialmente cheia no parque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma atração do Epcot Center, parque do Walt Disney World em Orlando, na Flórida, precisou ser evacuada depois de um incêndio no sábado (22). Um refrigerador pegou fogo nos bastidores do pavilhão da França, causando uma grande nuvem de fumaça, registrada por visitantes. Segundo informações da revista People, ninguém ficou ferido.

Uma mulher que visitava o parque, Courtney Mascarella-Jones, filmou a grande nuvem de fumaça de longe. Ela estava do outro lado de um lago, de onde foi possível ver a névoa cinza e espessa se espalhando.

Os visitantes que estavam a bordo do Remy’s Ratatouille Adventure, uma espécie de montanha-russa com óculos 4D, e os turistas nas lojas e restaurantes na área foram evacuados.

O incêndio aconteceu em uma temporada especialmente cheia no parque. Nos Estados Unidos, os estudantes passam pela temporada de férias de primavera. Além disso, o Epcot recebe o Festival Internacional de Flores e Jardins, que acontece entre 5 de março e 2 de junho.

(As informações são da CNN)

