Brasil Aeroporto de Florianópolis segue fechado após aeronave sofrer danos nos pneus durante pouso

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Quase 90 voos já foram cancelados Foto: Aeroporto Internacional de Florianópolis Quase 90 voos já foram cancelados. (Foto: Aeroporto Internacional de Florianópolis) Foto: Aeroporto Internacional de Florianópolis

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Aeroporto Internacional de Florianópolis segue fechado mais de 15 horas após um avião da Azul Linhas Aéreas sofrer danos nos pneus durante um pouso nesta segunda-feira (12). Às 16h40, o Floripa Airport, informou que os trabalhos de retirada da aeronave começaram. Até este mesmo horário, ao menos 87 voos tinham sido cancelados.

O voo AD 4225 saiu às 23h25 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), e chegou por volta das 2h30 em Florianópolis. Os passageiros e tripulantes conseguiram desembarcar do avião com segurança. Em nota, a Azul informou que “está trabalhando, com apoio da concessionária do aeroporto, para a liberação da pista o mais breve possível”.

O Aeroporto de Florianópolis possui duas pistas. Além da 14/32, de 2,4 mil metros de comprimento por 45 metros de largura, há também a chamada 03/21. Menor (1,5 mil metros x 45 metros), a segunda não comporta aeronaves com motores à reação, ou seja, jatos comerciais.

O que diz a concessionária

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, informa que ao pousar nesta segunda-feira (12/08), os pneus de uma aeronave da Azul (Embraer 195-E2) sofreram danos, mantendo assim a aeronave sobre a pista. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. Neste momento, a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens, sem previsão de reabertura. A cia aérea está trabalhando, com apoio da concessionária, para a liberação da pista o mais breve possível. Orientamos os passageiros com voos marcados para hoje que procurem as cias aéreas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/incidente-com-aviao-fecha-aeroporto-de-florianopolis/

Aeroporto de Florianópolis segue fechado após aeronave sofrer danos nos pneus durante pouso

2024-08-12