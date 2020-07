Brasil INCRA promove um Dia Histórico em Pelotas.

Por Flavio Pereira | 20 de julho de 2020

INCRA realizou a entrega dos Certificados de Cessão de Uso (CCU's) para as famílias do assentamento Herdeiros da Resistência. Foto: Divulgação/INCRA Foto: Divulgação/INCRA

Dezesseis anos depois da aquisição da área pela União e sua transferência para o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), e após muitos anos de conflito e uma intrincada história de idas e vindas ditada por uma burocracia ineficaz, nesta segunda-feira a novela terminou . O INCRA realizou a entrega dos Certificados de Cessão de Uso (CCU’s) para as famílias do Herdeiros da Resistência, que agora passa a ser, de fato e de direito, um Assentamento da Política Nacional de Reforma Agrária. O anúncio foi feito pelo Superintendente Regional do INCRA no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira.

Participaram do ato a prefeita Paula Mascarenhas e o vice-prefeito Idemar Barz, o coordenador regional da Secretaria da Agricultura do RS Aníbal Ribas; Fernando Reichertainer, presidente do Sindicato Rural de Pelotas; Maria Helena Ferreira, ex-presidente do Sindicato Rural de Pelotas; Beth Melo, vice-presidente da Associação Riograndense de Criadores de Ovinos (ARCO); Ronaldo Maciel gerente regional Emater; e Alexandre Madruga de Ávila, gerente regional da CEEE.

Segundo o superintendente Tarso Teixeira,”esse assentamento está sendo estabelecido e regularizado com agricultores da região, e é nisso que acreditamos. Agora eles passam a ter acesso aos programas de fomento do Incra, e já estamos em tratativas com o gerente da CEEE, com quem demos os primeiros passos na direção da implantação de luz elétrica no Assentamento Herdeiros da Resistência.”

