Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Nesta quarta-feira, foram registrados mais de 90 mil novos casos e 1.290 mortes, um recorde no país Foto: Reprodução

A Índia superou nesta quarta-feira (16) a marca de cinco milhões de casos de coronavírus, de acordo com os números do ministério da Saúde. Nesta quarta-feira, foram registrados mais de 90 mil novos casos e 1.290 mortes, um recorde no país.

O segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, registrou um milhão de novos casos de Covid-19 em apenas 11 dias.

O país está atrás apenas dos Estados Unidos, onde foram detectadas 6,6 milhões de infecções, segundo levantamento da universidade Johs Hopkins. A Índia testa quase um milhão de pessoas por dia.

